Los lentes pueden convertirse en el marco perfecto para una mirada que se niega a pasar desapercibida, el secreto está en hacerlos parte del juego y descubrir qué maquillaje utilizar cuando llevas lentes para potenciar los ojos, equilibrar cada detalle del rostro y conseguir que sombras, delineado y pestañas tengan justo el protagonismo que merecen detrás de los cristales.

A la hora de maquillarte, llevar lentes también implica prestar atención a detalles que normalmente pasarían inadvertidos, el contacto constante del armazón con la piel, los reflejos de los cristales o el efecto visual de ciertas graduaciones pueden modificar el resultado, haciendo que la elección y aplicación de cada producto necesite algunos ajustes para mantenerse impecable durante el día.

Si los lentes son parte de tu estilo, el maquillaje puede convertirse en el complemento perfecto para conseguir una mirada que no pase desapercibida. Foto: Freepik

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¿Cómo maquillarte los ojos cuando usas lentes?

Cuando los lentes forman parte de tu día a día, la precisión puede valer mucho más que llenar los párpados de producto, la forma de colocar el color, definir las pestañas o trazar una línea puede cambiar el acabado, por lo que aprender a trabajar cada elemento de manera estratégica permite construir un maquillaje limpio y favorecedor sin necesidad de complicar la rutina.

Prepara el párpado: aplica una pequeña cantidad de prebase para crear una superficie uniforme y ayudar a que las sombras permanezcan en su sitio durante más tiempo.

Elige las sombras según tu graduación: de acuerdo con Maybelline, si tienes miopía puedes recurrir a tonos claros y luminosos, mientras que si tienes hipermetropía conviene apostar por colores más profundos para equilibrar visualmente el efecto de los lentes.

Define con delineador: traza la línea cerca de las pestañas superiores para aportar definición sin saturar el párpado, puedes ajustar su intensidad dependiendo del resultado que quieras conseguir.

Riza las pestañas: antes de utilizar la máscara, levántalas con un rizador, Óptica Caroní recomienda este paso para evitar que las pestañas choquen constantemente contra los cristales.

Aplica la máscara estratégicamente: concentra el producto principalmente desde la raíz y evita acumular demasiadas capas en las puntas, especialmente si tus pestañas son largas y quedan muy cerca de los lentes.

Los lentes pueden cambiar por completo la forma en que luce tu maquillaje. Foto: Imagen Generado con IA

¿Cómo maquillar las cejas cuando llevas lentes?

Las cejas también entran en escena cuando llevas lentes, especialmente porque el armazón puede dirigir la atención hacia esta zona, Maybelline aconseja apostar por una definición natural, rellenando únicamente donde sea necesario y peinando los vellos para mantener una apariencia cuidada sin sobrecargar el resultado.

Adapta la intensidad al armazón: si tus lentes son gruesos o llamativos, mantén una definición más suave para evitar que ambos elementos compitan visualmente.

Rellena solo los espacios necesarios: utiliza trazos pequeños que imiten los vellos en lugar de dibujar toda la ceja.

Evita líneas demasiado marcadas: difumina el producto para conservar una apariencia natural y evitar un acabado rígido.

Peina y fija los vellos: utiliza un gel para mantener la forma de las cejas y conseguir que luzcan ordenadas durante el día.

Revisa el resultado con los lentes puestos: el borde superior del armazón puede cubrir parte de las cejas, así que haz los últimos ajustes mientras los llevas puestos.

Tips de maquillaje para lucir una mirada de impacto si usas lentes. Fotos: Pinterest

¿Cómo evitar que el maquillaje se marque con los lentes?

El puente de la nariz suele convertirse en una zona complicada cuando llevas lentes, especialmente cuando el armazón permanece varias horas en contacto con la piel, Maybelline recomienda controlar la cantidad de producto y recurrir al polvo translúcido para disminuir la transferencia y mantener el maquillaje en mejores condiciones.

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Menos producto en la nariz: extiende la base en una capa fina, especialmente en los puntos donde se apoyan los lentes, para evitar una acumulación fácil de desplazar.

Trabaja bien la base: difumina hasta que el producto quede integrado con la piel y elimina cualquier exceso antes de continuar.

Sella los puntos de contacto: utiliza una cantidad ligera de polvo translúcido en el puente y los laterales de la nariz para controlar el acabado.

Espera antes de ponerte los lentes: dale unos minutos al maquillaje para asentarse antes de colocar nuevamente el armazón sobre el rostro.

para asentarse antes de colocar nuevamente el armazón sobre el rostro. Refuerza la fijación: como último paso, puedes incorporar un fijador para ayudar a conservar el maquillaje durante la jornada.

¿Qué errores de maquillaje evitar si usas lentes?

Un maquillaje puede verse impecable frente al espejo y cambiar por completo en cuanto aparecen los lentes, el armazón y los cristales ponen bajo la lupa detalles que fácilmente pasarían inadvertidos, por eso reconocer aquellos errores capaces de alterar el resultado puede ser la clave para conseguir un acabado mucho más favorecedor.

Ignorar el efecto de la graduación: utilizar el mismo maquillaje sin considerar cómo los cristales modifican visualmente los ojos puede hacer que el resultado luzca diferente a lo esperado.

sin considerar cómo los cristales modifican visualmente los ojos puede hacer que el resultado luzca diferente a lo esperado. Oscurecer demasiado la mirada: especialmente con miopía, abusar de tonos profundos alrededor de todo el ojo puede hacer que este se perciba todavía más pequeño.

Elegir un corrector demasiado claro: crear demasiado contraste debajo de los ojos puede resultar más evidente detrás de los cristales y restar naturalidad al maquillaje .

. Olvidarte de rizar las pestañas: dejarlas completamente rectas aumenta las posibilidades de que terminen rozando los cristales después de aplicar la máscara.

Maquillarte sin probarte los lentes: terminar todo el look antes de colocarlos puede impedirte detectar si algún detalle queda oculto, demasiado intenso o pierde el efecto que buscabas.

Los lentes también tienen el poder de marcar el ritmo de un look y el maquillaje puede ser ese elemento que termine de contar la historia, atreverse a jugar con diferentes acabados, intensidades y detalles convierte cada elección frente al espejo en una oportunidad para reinventar el rostro, porque cuando todo encuentra su equilibrio, el armazón deja de ser un límite y se transforma en parte de la personalidad.

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