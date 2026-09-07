La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establecer los límites de la propaganda electoral en redes sociales durante las elecciones de 2027.

En su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “quien organiza las elecciones es el Instituto Nacional Electoral, es una institución autónoma, y quien califica la elección finalmente es el Tribunal Electoral y ellos tienen que definir reglas, características de lo que es la propaganda de las redes sociales”.

“Desde mi perspectiva es el Instituto Nacional Electoral como siempre, quien debe definir al menos las limitantes en términos de la propaganda”, dijo.

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La Mandataria destacó que en comparación con Colombia, donde los votos son contabilizados por una empresa privada, “en México quien cuenta los votos son las y los ciudadanos”.

“En eso estamos de acuerdo todos los mexicanos, que el INE siga siendo quien organice las elecciones y que sean los representantes de casilla quien cuente los votos”, declaró.

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