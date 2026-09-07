La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Poder Judicial, a partir de la elección de ministros, magistrados y jueces en 2025, es mejor que el anterior que se regía por la carrera judicial.

Añadió que mañana dará detalles, en conferencia de prensa, sobre el presupuesto anterior que ejercía el Poder Judicial, y lo comparara con el que erogara este año.

“A ver si mañana recordamos cuánto ganaba la Corte antes y cuánto ahora, cuáles son los recursos que se les destina, cómo funciona ahora el poder judicial y cómo funcionaba antes, es un poder judicial mucho mejor que el que había, mucho mejor”, dijo.

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Explicó que uno de los resultados del Poder Judicial conformado por jueces electos por voto popular, es que ha disminuido la salida inmediata de presuntos culpables de delitos.

“Eso lo vemos, incluso, en el tema de la llamada puerta giratoria de presuntos, de personas que habían cometido un delito y que de inmediato salían porque supuestamente no se había hecho bien su detención, ha disminuido ese fenómeno, obviamente nadie quiere que un inocente esté detenido, pero ha disminuido porque finalmente hay mayor capacidad de los jueces y menos corrupción”, manifestó.

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