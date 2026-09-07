La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este lunes su conferencia matutina en Palacio Nacional, para presentar los hechos y avances más relevantes de su gobierno, así como para responder a las preguntas de la prensa.

Sigue aquí el minuto a minuto de “La Mañanera del Pueblo” y mantente informado.

Nación 07:55 AM Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, asegura que durante 2026 más de 42.8 millones de mexicanos y mexicanas recibirán un programa de Bienestar.

Nación 07:48 AM El titular de Profeco, Iván Escalante Ruíz, presenta la sección “Quién es quién en los precios” en donde, como cada lunes, asegura que FinaBien se posiciona como la mejor remesadora. Además, reporta avances en la estrategia para estabilizar el precio de la gasolina.

Nación 07:42 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Mandataria federal está acompañada de Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar.

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