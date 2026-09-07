¿Mantienes el Bluetooth encendido la mayoría del tiempo y no sabes si esto consume la batería de tu celular? Cada vez es más común tener activada siempre está función y que gracias a ella podemos hacer la conexión con otros dispositivos inteligentes como un reloj o los audífonos.

Sin embargo, debes saber que sí consume la batería de tu celular, aunque, esto depende mucho de cómo estés usando la conexión.

Mantener el Bluetooth activado implica un consumo de energía, aunque en los teléfonos actuales está diseñado para ser bastante eficiente cuando no está conectado a ningún dispositivo. Esto se debe a que los sistemas actuales administran la conexión para reducir el consumo cuando no se está utilizando de manera activa.

¿Dejar el Bluetooth encendido todo el tiempo consume batería? Imagen: Unsplash

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¿Cuánta batería consume tener Bluetooth activado?

Apple explica que las conexiones Wi-Fi y Bluetooth están diseñadas para consumir una cantidad mínima de energía cuando no están conectadas a una red o accesorio. Incluso recomienda mantenerlas activadas para disfrutar de la mejor experiencia con el iPhone.

Esto significa que tener el Bluetooth encendido, pero sin ningún dispositivo conectado, no debería representar un gasto importante de batería en condiciones normales.

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Sin embargo, la situación cambia cuando el teléfono mantiene una conexión activa. Por ejemplo, si tienes unos audífonos inalámbricos reproduciendo música, un reloj inteligente sincronizando información o algún otro accesorio conectado constantemente, el Bluetooth estará trabajando de manera continua y utilizará energía.

Android también incluye entre sus recomendaciones para ahorrar batería desactivar Bluetooth cuando no se utiliza.

¿Debería apagar el Bluetooth cuando no lo uso?

Si buscas exprimir hasta el último porcentaje de batería, sí puede ser útil apagar Bluetooth cuando sabes que no lo utilizarás durante varias horas.

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¿Dejar el Bluetooth encendido todo el tiempo consume batería? Imagen: Unsplash

Pero, si quieres ahorrar batería, puedes apagarlo cuando no lo necesites, pero probablemente encontrarás mayores beneficios en poner atención a otras funciones del celular como controlar el brillo, las aplicaciones en segundo plano y otras funciones que demandan más energía.

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