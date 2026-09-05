Es un hecho que los chatbots de IA como Gemini, ChatGPT o Grok, se han vuelto parte de nuestro día a día. Y es que no podemos negar que tiene una gran funcionalidad para responder nuestras dudas o incluso darnos un empujoncito para entender temas.

Y aunque sus beneficios pueden ser innumerables, también deben existir limites con estos. Entre ellos, es importante no brindarles información de más que puedan poner en riesgo nuestra seguridad en línea.

En Tech Bit te enlistamos la información que nunca deberías darle a tu chatbot de IA.

Qué información nunca deberías compartir con un chatbot de IA. Imagen: Unsplash

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¿Qué datos nunca debo darle a la IA?

Es importante saber que nunca debes compartir con la IA datos personales sensibles.

Esto debido a que tus datos pueden usarse para entrar futuras versiones de la inteligencia artificial, los servidores pueden sufrir un ataque informático y tus datos pueden quedar expuestos o bien, si iniciaste sesión en tu chatbot y las conversaciones se guarda, alguien más puede acceder a estas conversaciones y extraer los datos.

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Por ello, es importante que protejas esta información:

Datos financieros: número de tarjeta, cuentas bancarias o códigos PIN de tus tarjetas.

Credenciales de acceso: contraseñas , claves de API o nombres de usuario.

, claves de API o nombres de usuario. Información de identidad: número de seguro social, CURP, INE,o pasaporte.

Datos médicos: diagnósticos de salud, tratamientos o historiales clínicos detallados.

Secretos comerciales: código fuente de tu empresa, documentos legales o información clasificada de tu trabajo.

Qué información nunca deberías compartir con un chatbot de IA. Imagen: Unsplash

Te recomendamos que te limites a compartir con la IA solo información pública, general o que no te importe que otras personas pueda leer. Puedes ser: preguntas generales, textos para editar (siempre y cuando sean públicos y no contengan información sensible), datos ficticios, código de programación libre, frases para practicar nuevos idiomas o brainstorming, es decir, ideas sueltas para proyectos (no sensibles), recetas o itinerarios de viaje (sin brindarle información sobre tu viaje).

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