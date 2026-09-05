El Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más regresa con una edición dedicada al pan de muerto. En este evento, más de 100 expositores se reunirán para compartir y poner a la venta diferentes alimentos de temporada.

En su edición 2026, participarán 12 estados de la República Mexicana con cafés, chocolates, mermeladas, salsas, conservas, repostería y otras propuestas gourmet y de especialidad. ¿Quieres lanzarte? Aquí te decimos cuándo será.

¿Qué habrá en el Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más 2026?

Si eres de los que les encanta probar diferentes versiones del pan de muerto, prepárate porque en el Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más habrá desde las versiones clásicas hasta las más glotonas con rellenos exquisitos.

La oferta gastronómica estará pensada para disfrutar los auténticos sabores de temporada, entre ellos:

Pan tradicional con azúcar y canela

Pan de muerto de hojaldra con ajonjolí

Pan de muerto con cenizas de totomoxtle y dulce de camote

Pan de muerto con chocolate

Pan de muerto con amaranto

Pan de muerto elaborado con masa madre y de sabor naranja

Pan de muerto relleno de zarzamora con queso, crema de nata, chocolate, crema de queso, crema pastelera, Nutella, arroz con leche o guayaba con queso

Macaron de pan de muerto y chocolate con mandarina

De igual manera, encontrarás otras preparaciones como las "calbaconchas", el tradicional pan de concha con forma de calabaza y de sabor chocolate, vainilla, nuez, chispas de Turín o café.

También habrá galletas artesanales de pan de muerto con anís y naranja. O bien, presentaciones inspiradas en personajes de la "spooky season" como Sally y Jack, en sabores limón, naranja y nuez.

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¡Los postres no pararán ahí! El festival integrará alfajores de maicena con glaseado de limón y chocolate; pay de manzana, de higo, de plátano o de queso Philadelphia; y panqué de plátano con nuez, zanahoria con pasas y chocolate.

El Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más 2026 integrará alfajores, panqueques y macarons. Foto: Freepik

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¿Qué otras actividades tendrá el Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más de CDMX?

En este evento tendrás la oportunidad de participar en actividades para poner a prueba tu creatividad y aprender nuevas técnicas relacionadas con decoraciones de Día de Muertos:

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Taller de decoración de galletas artesanales

Taller de elaboración de chocolate

Taller de pintura de una catrina de cerámica

Concurso de catrinas

Concurso del mejor pan de muerto

Rifas y más sorpresas

¿Cuándo será el Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más 2026?

El Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más 2026 se llevará a cabo el sábado 17 y domingo 18 de octubre, desde las 10:00 a 19:00 horas. La cita será en calle Jalapa 38, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Aunque es un evento de entrada gratis, considera que el consumo de alimentos, bebidas y talleres tendrá costo. Por lo que te recomendamos llevar un poco de dinero extra.

Con el Día de Muertos cada vez más cerca, este pan tradicional mexicano se convierte en protagonista de este festival dedicado a foodies y glotones.

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