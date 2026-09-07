Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, informó que 42.8 millones de mexicanos recibirán una pensión o un programa social del gobierno de México, durante 2026.

En conferencia de prensa, detalló que 13.7 millones de adultos mayores reciben una pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales.

“Este bimestre iniciamos el primero de septiembre, y hoy lunes 7 de septiembre corresponde a las letras D, E y F, y así sucesivamente hasta el 25 de septiembre”, explicó la funcionaria federal.

Dijo que 2 millones de personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos bimestrales; en el caso del Programa Madres Trabajadoras, 300 mil niños reciben mil 650 pesos bimestrales.

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La Pensión Mujeres Bienestar tiene inscritas a 2.8 millones de mujeres, de 60 a 64 años, que reciben 3 mil 100 pesos bimestrales. "Y en tan solo dos años, son ya casi 3 millones de mujeres que son parte de este programa", comentó.

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Ramírez Amaya dijo que el programa Salud Casa por Casa cuenta con 20 mil profesionales que han realizado “23 millones de visitas domiciliarias".

“Se pondrán en marcha 6 mil 567 Farmacias del bienestar. Y a partir del enero de 2027, se abrirán más de 12 mil consultorios nuevos para atención primaria”, detalló.

Finalmente, se refirió a la credencialización del servicio universal de salud, en el que se han registrado 3.8 millones de personas.

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“Hoy casi 4 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad están registradas, para que a partir de enero de 2027 acudan los servicios de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, independientemente de su derechohabiencia”, expresó.

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