Una fuga de gas carburante dentro de una unidad de transporte público habría provocado la intoxicación de seis pasajeros, dos mujeres y cuatro hombres, que permanecieron atrapados por el agua en la colonia Cueyamil, de acuerdo con las primeras investigaciones.

La unidad de la Ruta 30, del municipio de Ecatepec, quedó varada durante la madrugada en avenida Recursos Hidráulicos, esquina con Isidro Fabela, a causa de los niveles de agua que dejó la lluvia del domingo.

Tres pasajeros permanecieron dentro del vehículo. De acuerdo con la tarjeta preliminar de los cuerpos de emergencia, por la posición en que fueron encontrados, se presume que se quedaron dormidos sin percatarse de la presencia del gas.

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Los otros tres lograron salir de la unidad, pero se desvanecieron en la vía pública. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, ninguno de los seis presentaba signos vitales.

Se estableció como posible causa la intoxicación por gas carburante del vehículo.

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Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes continúan con la recopilación de información para determinar cómo ocurrió la fuga y la forma en que el gas llegó al interior de la unidad.

El vehículo quedó detenido en un punto donde el agua superó los 60 centímetros, de acuerdo con imágenes difundidas por automovilistas. La acumulación de agua impidió que continuara su recorrido.

LL