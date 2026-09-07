El Gobierno de la Ciudad de México desplegó el Plan Tlaloque 2.0 para atender las afectaciones derivadas de las lluvias registradas este domingo.

Hasta el corte más reciente, en la capital se acumuló un volumen superior a 5.2 millones de metros cúbicos de agua, sin embargo, las lluvias se mantienen constantes en la noche de este domingo y se pronostican iguales precipitaciones para la madrugada del lunes.

De acuerdo con los registros pluviométricos, las lluvias de mayor intensidad se presentaron en López Mateos, con 32.25 milímetros, y Peñón, con 7.75 milímetros, en Venustiano Carranza; Deportiva, con 23.25 milímetros, en Iztacalco; Lumbrera 4, con 20.25 milímetros, y Aculco, con 16.75 milímetros, en Iztapalapa; así como Chapingo, con 19.75 milímetros, en Texcoco de Mora, y Marcos Carrillo, con 13 milímetros, en Cuauhtémoc.

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Como parte de la estrategia de atención interinstitucional, las dependencias del Gobierno capitalino mantienen acciones para atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones en distintos puntos de la ciudad.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que, derivado de las lluvias que persisten en la capital, ha atendido hasta el momento 20 árboles caídos, cinco cortocircuitos, cuatro encharcamientos y un poste caído.

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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó 136 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 55 equipos de maquinaria, entre ellos 18 equipos hidroneumáticos, 11 equipos Hércules, siete equipos de emergencia, una grúa Hiab, tres pipas de agua tratada, cuatro cajas secas, 10 vehículos tipo pick up/sedán y una unidad de estacas.

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Las brigadas de la Segiagua atendieron el 29% de los encharcamientos registrados en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. Como parte de las acciones de atención, se desplegaron equipos hidroneumáticos para atender el encharcamiento registrado en avenida Norte y calle 7, en los límites de Iztacalco y Nezahualcóyotl, donde se realizan labores de desazolve y extracción de agua con el objetivo de reducir las afectaciones a la vialidad.

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Asimismo, personal de la Dirección General de Derecho Humano al Agua y Concertación Ciudadana de la Segiagua reportó una afectación al interior de un domicilio ubicado en la colonia Quiahuatla, en la alcaldía Tláhuac, por lo que se mantiene la atención correspondiente.

Los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables, mientras que las dependencias que integran el Plan Tlaloque 2.0 continúan con el monitoreo permanente y la atención de las incidencias derivadas de las lluvias.

LL