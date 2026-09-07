La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que a unos días del inicio del proceso electoral 2026-2027, el PRI y el PAN, a diferencia de Morena, no cuentan con un gran respaldo de la población, pues destacó que “no llegan ni a dos dígitos”.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que según las encuestas -entre ellas las que pública hoy EL UNIVERSAL- Morena tiene entre el 35 y 50% de preferencia, mientras que el PAN y el PRI tiene el 6 y 8%.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal recordó que en las elecciones presidenciales de 2024, la alianza del PRI y PAN no tuvo buenos resultados en las urnas.

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“Como les fue tan mal, entonces el PAN salió a decir que ya no se iba a aliar con el PRI, que ya iba a salir solo en la elección de 2027, pero resulta que no están muy bien, ni siquiera llegan a los dos dígitos en todas las encuestas, ni el PRI ni el PAN.

“Hoy sale una en EL UNIVERSAL, pero hay otras de la diferencia que hay entre Morena -hay que decirlo- y los otros partidos. Morena está desde 35% hasta 50% dependiendo la encuesta y el PAN esta en 8%, en 7%; el PRI también 6%, 8%”.

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Este lunes, El Gran Diario de México informa que a unos días del inicio del proceso electoral 2026-2027, Morena continúa con una amplia ventaja rumbo a la elección de diputados federales del próximo año, mientras la oposición sigue fragmentada y sin un segundo lugar claramente definido. Así lo revela la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez en exclusiva para EL UNIVERSAL.

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Si hoy fueran las elecciones, 35% votaría por Morena; 11%, por el PAN; 9%, por el PRI; 9%, por Movimiento Ciudadano; 5%, por el PVEM, y 2%, por el PT. Además, 28% no declara preferencia. El margen de error de la encuesta no permite establecer con claridad qué partido ocupa la segunda posición. Al eliminar la no respuesta, Morena obtiene 48% de la preferencia efectiva, mientras el PAN se ubica en 15%, el PRI en 13% y Movimiento Ciudadano en 12%.

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Los partidos de nueva creación todavía muestran una presencia electoral incipiente: PAZ no registró menciones en la muestra, mientras que Somos alcanza apenas 1%; este último fue medido en la encuesta con su nombre anterior, Somos México, antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara esa denominación.

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