La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que debe existir coordinación entre el gobierno de México y Estados Unidos para conservar y proteger al lobo gris mexicano, pues destacó que es una especie transfronteriza en peligro de extinción.

Esto, luego que el presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar si los lobos grises y los lobos grises mexicanos cumplen con los criterios para retirarles las protecciones contempladas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

A pregunta expresa en conferencia en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal resaltó que hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción.

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“(El lobo mexicano) es una especie que es transfronteriza, no solamente está en Estados Unidos, también está en México, se llama lobo mexicano. Y tiene protección aquí en nuestro país. Y hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción, o dependiendo de su nivel, en el número de ejemplares que existen, tienen un nivel de protección distinto”.

“Entonces, evidentemente lo que tiene que hacerse entre Estados Unidos y México es una coordinación. Vamos a ver si esto llega a ocurrir, porque no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, es una especie que tenemos que conservar”, afirmó.

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