Hay momentos en los que una cana puede parecer completamente inofensiva y otros en los que, de pronto, parece que todas decidieron aparecer al mismo tiempo. Y aunque llevarlas al natural es una opción cada vez más popular, también está quien prefiere cubrirlas y recuperar ese tono uniforme que tenía antes.

La buena noticia es que ya no tienes que elegir entre una cobertura efectiva y un cabello que se vea bonito después de teñirlo. Las fórmulas actuales buscan no solo pigmentar las canas, sino también mantener el cabello hidratado, luminoso y con una apariencia saludable.

Eso sí: no todos los tintes funcionan igual. Para una cobertura completa, especialmente cuando hay canas rebeldes o una cantidad importante de cabello blanco, las coloraciones permanentes suelen ser la alternativa más adecuada. Aquí reunimos algunas opciones de Garnier, Wella y L’Oréal Paris que destacan precisamente por su cobertura.

3 tintes para cubrir las canas

1. Garnier Nutrisse Ultra Cobertura

Foto: Nutrisse

Si lo que buscas es una cobertura intensa sin complicarte demasiado, Garnier Nutrisse Ultra Cobertura está formulado específicamente para las canas más rebeldes.

La marca promete hasta 100% de cobertura de canas y hasta 10 semanas de duración del color. Su tecnología Colorboost utiliza una concentración de pigmentos pensada para conseguir un resultado profundo y uniforme, mientras que la fórmula está enriquecida con aceites para aportar nutrición al cabello durante la coloración.

La gama incluye opciones dentro de tres grandes familias: negros, castaños y rubios, por lo que puedes mantenerte cerca de tu tono natural o aprovechar la coloración para hacer un pequeño cambio de look.

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Es una buena alternativa si tu prioridad es que las canas queden completamente integradas al resto del cabello y quieres conservar el resultado durante varias semanas.

2. Wella Koleston

Foto: Koleston

Cuando hablamos de coloración para cubrir canas, Wella Koleston es otro de los nombres que vale la pena considerar. Su fórmula permanente ofrece 100% de cobertura de canas y, según la marca, puede mantener el color hasta 10 semanas.

Uno de sus puntos fuertes es la variedad de tonos. Puedes encontrar desde negros y castaños hasta chocolates, borgoñas, cobrizos y diferentes tonalidades de rubio. Por ejemplo, el tono 67 Chocolate promete cobertura total de canas, mientras que el 73 Rubio Avellana también está diseñado para cubrirlas por completo.

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Además, la fórmula actual incorpora tecnología PLEX y está pensada para aportar hidratación y luminosidad al cabello durante el proceso de coloración.

3. L’Oréal Paris Excellence Crème

Foto: L’Oréal Paris

Otra opción para quienes buscan una cobertura completa es L’Oréal Paris Excellence Crème, una coloración permanente que promete 100% de cobertura de canas, incluso las más rebeldes.

Aquí la experiencia está planteada como una rutina de tres pasos: la crema colorante, un shampoo de pH delicado y una mascarilla nutritiva. Su fórmula renovada incorpora ácido hialurónico y, de acuerdo con L’Oréal Paris, proporciona hasta seis veces más hidratación en comparación con una fórmula de referencia utilizada en sus pruebas instrumentales.

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La gama también permite jugar con distintos resultados: desde castaños y rubios cenizos hasta cobres y tonos más profundos. La marca cuenta, además, con una versión permanente sin amoníaco que mantiene la promesa de 100% de cobertura.

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¿Qué color elegir para cubrir las canas?

Elegir el tinte no debería reducirse únicamente a encontrar la caja que diga “cubre canas”. El tono también puede hacer una diferencia importante en el resultado final.

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Te contamos cuáles son los mejores colores de tintes para cubrir las canas. Foto: Creada con IA

Castaños: son una de las opciones más fáciles si quieres que el resultado se vea natural. Los tonos medios y oscuros ayudan a mantener una apariencia uniforme sin alejarse demasiado del color original.

Chocolate y tonos cálidos: si quieres evitar que el cabello se vea plano después de cubrir las canas, los chocolates, cobrizos suaves y castaños cálidos pueden aportar mayor dimensión y luminosidad.

Rubios: pueden ser una buena alternativa si tienes una base clara o quieres que el crecimiento de las canas sea menos evidente. Los rubios cenizos, dorados y avellana ofrecen diferentes maneras de integrarlas al color.

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Negros: consiguen un contraste más marcado y una cobertura intensa. Son ideales si ese es tu tono habitual, aunque requieren mayor atención al crecimiento de la raíz debido a la diferencia entre el cabello teñido y las nuevas canas.

¿Qué hay que tomar en cuenta antes de teñir el cabello?

Si no quieres ocultar tus canas, lúcelas con cortes de cabello favorecedores. Foto: Unsplash

Si vas a hacerlo en casa, primero revisa las instrucciones específicas del producto y realiza la prueba de alergia indicada por el fabricante. También vale la pena considerar el porcentaje de canas, tu color actual y si el cabello ya tiene otras coloraciones.

Un punto importante: teñir no significa aclarar. Si buscas pasar de un cabello oscuro a uno mucho más claro, probablemente necesitarás un proceso diferente al de simplemente cubrir las canas.

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También conviene pensar en el mantenimiento. Incluso una coloración que promete varias semanas de duración necesitará retoques conforme crezca el cabello, especialmente en la raíz.

Y si las canas están concentradas en zonas específicas, como las sienes o la línea frontal, puedes considerar productos de retoque de raíz entre coloraciones. Wella, por ejemplo, cuenta con opciones permanentes y temporales específicamente diseñadas para esta tarea.

Cubrir las canas también puede ser un cambio de look

No necesitas esperar a que aparezcan demasiadas canas para empezar a teñirte, ni tampoco tienes que cambiar completamente de color. A veces basta con recuperar la uniformidad de tu tono, hacerlo un poco más profundo o elegir un matiz diferente para que el cabello vuelva a sentirse como nuevo.

La clave está en elegir una fórmula permanente cuando buscas cobertura total y, sobre todo, un tono que se adapte a tu base actual. Porque decirles adiós a las canas puede ser tan sencillo como encontrar el tinte que mejor funciona para ti.

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