La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Gabriela “N” y Maricela “N”, por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y posesión de narcóticos con fines de comercio.

De acuerdo con la investigación, el 29 de agosto pasado, dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban labores de vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, cuando observaron a las dos mujeres durante un aparente intercambio de droga por dinero en efectivo.

Las agentes procedieron a detenerlas y, durante la revisión, les aseguraron 30 bolsas pequeñas que contenían una sustancia con características de narcótico, además de otra bolsa con la misma sustancia a granel y 200 pesos en efectivo. Ambas fueron trasladadas ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

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La Fiscalía integró las entrevistas de las policías que participaron en la detención, así como dictámenes periciales en las áreas de química y fotografía. Con estos elementos, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial durante la audiencia celebrada el pasado 4 de septiembre.

De acuerdo con información de inteligencia, Gabriela “N”, identificada como “La Gaby de Barbas”, sería integrante y generadora de violencia del grupo delictivo La Unión Tepito, con presencia principalmente en la zona centro de la Ciudad de México.

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La autoridad señaló que dicho grupo estaría relacionado con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, despojo y homicidio. Tras analizar los datos presentados por la Fiscalía, un juez determinó vincular a proceso a ambas mujeres y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía CDMX indicó que continuará con las indagatorias para identificar y llevar ante la justicia a personas relacionadas con grupos generadores de violencia y delitos que afectan la seguridad en la capital.

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Las dos imputadas deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

mahc/LL