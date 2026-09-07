La producción de "La casa de los famosos México" sigue en búsqueda de que los 11 habitantes que siguen en la competencia -incluída Gala Montes-, jueguen del modo que, para ellos, es la idónea, ejerciendo presión con la visita de exparticipantes del reality, sin embargo, para los competidores, como es el caso de Yahir, ni las presiones harán que vire su estrategia, basada en mantenerse firme a sus ideales, reprobando la incitación a confrontaciones y actos que conlleven algún tipo de violencia.

Anoche, se realizó la séptima Gala de eliminación y, como parte de los posicionamientos, exintegrantes del reality accedieron a la casa para exhortar, a través de discursos críticos, a que los participantes actuales cambien su forma de jugar; Dalilah Polanco, Apio Quijano, Ricardo Peralta y Alexis Ayala formaron parte de esa dinámica, denominada "congelados".

¿La reacción de los habitantes?, fue de indiferencia, en el entendido de que no están dispuestos a recurrir a la polémica, aún cuando la producción les ha sugerido, repetidamente, que su desempeño ha sido deficiente, en comparación, al de otros famosos que aportaron controversias en temporadas pasadas.

Lee también Gala Montes ya le dijo sus verdades a "Ese Pérez", en menos de 24 horas de entrar a "LCDLFM"

De los primeros en pornunciarse, a ese respecto, fue Yahir quien, como dijo en la gala pasada a Galilea Montijo, no está dispuesto a instigar altercados dentro de la casa, cuando considera que puede existir contenido, basado en la buena convivencia de los habitantes, por lo que indicó a los compañeros con los que conversaba -Gema Garoa,"Ese Pérez" y Memo Schutz- que pretende mantenerse en su trinchera, hasta que el público decida cuál será su destino dentro de la competencia.

"Yo prefiero seguir siendo tibio, no hay pedo, así estoy jugando a toda madre, pase lo que pase, no tengo ninguna bronca con nadie, no me voy a embroncar con nadie, si me quieren sacar, que me saquen, punto, wey, estoy agusto haciendo el quehacer, cocinando, entrenando, a mis horarios, ahí estoy, wey, ahí estoy y ya; ¿no les gustó?, bye".

[Publicidad]

Otro que mostró molestia fue Ernesto Laguardia, por la manera en que Apio se dirigió a Mariana Ochoa, un comportamiento que le pareció descortés y en demasía incorrecto, como confió a Memo, quien no le permitió concluir su postura, al ver que el actor se expresaba con un par de palabras altisonantes.

Lee también Gala Montes es la nueva habitante de "La casa de los famosos México"; ¿Quién fue el eliminado?

Ernesto Laguardia, actor, conductor y habitante de la cuarta temporada de "La casa de los famosos México", el primer reality en que participa. Foto: Instagram, vía @lacasafamososmx

"Ese cabr*n me hizo enojar, ¿cómo se llama?, ¿el Apio?", dijo.

[Publicidad]

A lo que Schutz contestó:

"No digas, no digas".

Prefirió levantarse de su lugar para que su compañero no siguiera hablando.

[Publicidad]

Sin embargo, Ernesto también conversó personalmente con Mariana, diciéndole que, a su parecer, la forma en que el integrante de Kabah le habló, fue irrespetuosa.

"A mí se me hizo que lo que te dijo a ti fue una gran falta de respeto, (dijo) ´te conozco desde niña y...´, ¿te sacó tus trapitos al Sol o que?, o sea, se me hizo medio pendej*, el cabr*n, así de fácil".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc