Tlalnepantla, Méx.- Elementos de emergencia se movilizaron este lunes a la colonia Centro Industrial luego de que se reavivaron residuos del incendio registrado el sábado en el mismo punto, donde se quemaron pipas con diésel y murió un bombero.

De acuerdo con la autoridad municipal, los residuos generaron el reporte, pero no se trató de un nuevo incendio.

La zona quedó bajo control y personal de emergencia mantiene vigilancia en el lugar.

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El incendio del sábado provocó la movilización de cuerpos de emergencia de Tlalnepantla y de municipios como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

Durante la atención de la emergencia, tres bomberos de Tlalnepantla sufrieron quemaduras y uno falleció.

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Los vulcanos lesionados fueron trasladados al Hospital de Traumatología del IMSS, en Lomas Verdes.

El bombero Miguel Hernández López fue identificado como la persona que falleció después de presentar problemas de salud cuando se encontraba en las inmediaciones de la zona del incendio. Fue trasladado al ISSEMYM, donde perdió la vida.

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El domingo 6 de septiembre continuaron las labores de remoción de escombros en el sitio.

Se reavivan residuos del incendio de Tlalnepantla este 7 de septiembre. Foto: especial

mahc/LL