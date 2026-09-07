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La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México acaba de anunciar la celebración del Quinto Festival del Chile en Nogada, que se llevará a cabo durante las primeras semanas de este mes de septiembre.
En su siguiente edición, participarán 60 establecimientos -desde restaurantes, cafeterías, mercados y fondas- para ofrecer este platillo de temporada en su versión clásica y en otras variantes.
Si quieres lanzarte, aquí te decimos cuándo y dónde se llevará a cabo.
¿Qué restaurantes habrá en el Festival del Chile en Nogada 2026?
A través de Instagram, la Autoridad del Centro Histórico ha revelado el mapa con los restaurantes que participan en la nueva edición del festival. Toma nota:
Restaurante Ehden
- Dirección: calle de Venustiano Carranza 148-Piso 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 12:00 a 18:00 horas.
La Sirenita Mariscos
- Dirección: calle Regina 61, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas.
Restaurante Bar Isabel
- Dirección: calle Isabel La Católica, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
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Regina Restaurante
- Dirección: calle Regina 51, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México.
- Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas; y sábado hasta las 19:00 horas.
Portales de Tlaquepaque
- Dirección: calle Simón Bolívar 56, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 10:00 a 01:00 horas.
MC Hotel Azores
- Dirección: calle República de Brasil 25, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
Dublank Café
- Dirección: Av. Independencia 56-B, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México.
- Horario: lunes a viernes, de 07:00 a 22:30 horas; sábado de 09:00 a 22:00 horas; y domingos de 09:00 a 21:00 horas.
Hotel Catedral
- Dirección: calle República de Guatemala 16, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México.
Café La Pagoda
- Dirección: Av. 5 de Mayo 10-F, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: abierto las 24 horas.
Café La Blanca
- Dirección: Av. 5 de Mayo 40, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 07:00 a 20:00 horas.
Club de Banqueros de México
- Dirección: calle 6 de Septiembre 27, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 08:00 a 18:00 horas.
Los Girasoles
- Dirección: calle Xicoténcatl 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 09:00 a 22:00 horas; y domingo hasta las 21:00 horas.
Café de Tacuba
- Dirección: calle de Tacuba 28, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 08:00 a 22:30 horas.
La Nueva Oficina
Dirección: calle Donceles 20, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
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El Andariego Cocina
- Dirección: calle República de Cuba 16, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: miércoles y jueves, de 14:00 a 20:00 horas; viernes y sábado hasta las 23:00 horas; y domingos de 10:30 a 14:30 horas.
Restaurante El Reloj
- Dirección: calle Regina 72, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México.
Indómita Café
- Dirección: calle Regina 67, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México.
- Horario: martes a jueves y domingo, de 10:00 a 18:00 horas; viernes y sábado hasta las 19:00 horas.
Café Real Rentería
- Dirección: calle Isabel La Católica 87, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 9:00 22:00 horas, y domingo hasta las 18:00 horas.
Café El Popular Restaurante
- Dirección: Av. 5 de Mayo 50 y 52, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: abierto las 24 horas.
Pastelería Madrid
- Dirección: calle 5 de Febrero 25, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 07:30 a 21:00 horas; y domingo hasta las 20:30 horas.
Restaurante Bar Bolaños
- Dirección: calle 5 de Febrero 14 - primer piso, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas.
El Mesón de Belisario
- Dirección: calle Belisario Domínguez 38, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas.
Cocina La Abuela
- Dirección: calle 5 de Mayo 9 - local k,l, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.
Domingo Santo Hotel Boutique
- Dirección: calle República de Cuba 96, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
Restaurante Mercaderes
- Dirección: calle 5 de Mayo 57, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a miércoles y domingo, de 8:00 a 20:00 horas; jueves a sábado hasta las 22:00 horas.
Terranostra
- Dirección: calle de Motolinia 31- piso 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas; sábado y domingo hasta las 18:30 horas.
Restaurante El Cardenal
- Dirección: calle Palma 23, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 08:00 a 18:30 horas.
Mi Lindo Pueblito
- Dirección: calle Moneda 19, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 09:00 a 18:30 horas; y domingo de 10:00 a 17:00 horas.
El Mayor
- Dirección: calle República de Argentina 15, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 09:00 a 12:00 horas o de 13:00 a 18:30 horas.
G Bolaños
- Dirección: calle de Venustiano Carranza 71, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a sábado, de 09:00 a 19:00 horas.
Don Toribio
- Dirección: calle Simón Bolívar 31, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 08:00 18:00 horas.
Hijo Don Toribio
- Dirección: calle Luis Moya 31- local 8, colonia Centro Histórico, Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México.
- Horario: lunes a domingo, de 08:00 18:00 horas.
Vive
- Dirección: calle Humboldt 62-A, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México.
Los Ajos
- Dirección: calle República de Ecuador, Mercado de San Camilito Local 26 y 27, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Quererse Sabor Mexicano
- Dirección: calle Artículo 123 116, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad de México.
- Horario: martes a jueves y domingo, de 9:00 a 17:00 horas; y viernes y sábado hasta las 20:00 horas.
Miralto
- Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas, Torre Latinoamericana 2-Piso 41, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- Horario: lunes de 09:00 a 22:00 horas; martes a jueves hasta las 23:00 horas; viernes y sábado hasta las 24:00 horas; y domingo hasta las 22:00 horas.
¿Cuándo terminará el Festival del Chile en Nogada 2026?
El Festival del Chile en Nogada 2026 ya comenzó y finalizará el próximo 26 de septiembre. Este mismo día se darán a conocer los tres restaurantes que, de acuerdo con la votación de la ciudadanía, tienen las mejores versiones de este platillo.
Cada restaurante definirá sus propias propuestas, por lo que los precios, variedades, ingredientes y promociones estarán sujetos a las condiciones de cada establecimiento.
¿No has encontrado tu chile en nogada favorito? Arma tu recorrido por la CDMX y explora todas las versiones que puedas imaginar.
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