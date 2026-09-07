Hay vestidos que pertenecen a una película y otros que, con el paso de los años, terminan perteneciendo también a la cultura pop. El amarillo de Kate Hudson en How to Lose a Guy in 10 Days es uno de ellos. Más de dos décadas después, esa silueta volvió a aparecer en escena, pero esta vez sobre Lili Reinhart.

Foto: Instagram @lilireinhart

La actriz aprovechó su gira promocional de The Love Hypothesis para hacer algo más que presentar su nueva película: comenzó a construir un pequeño homenaje a las grandes protagonistas de las comedias románticas. Y para empezar, eligió uno de los looks más reconocibles de los 2000.

El resultado es ese tipo de look que funciona por dos razones: a primera vista es un espectacular vestido amarillo mantequilla y, cuando descubres la referencia, se convierte en un momento de moda mucho más especial.

El vestido amarillo de Lili Reinhart es un guiño a Kate Hudson

Para su aparición en Brasil, Lili llevó un vestido de seda en tono amarillo mantequilla, prácticamente idéntico al que Kate Hudson utilizó como Andie Anderson en la película de 2003.

Foto: Instagram @lilireinhart

La pieza original fue creada por Carolina Herrera junto con la diseñadora de vestuario Karen Patch y se convirtió en uno de los looks más recordados de la cinta. En la nueva versión, Lili llevó un diseño de archivo de Caché de los años 2000, una réplica que la marca había lanzado después del éxito del vestido en la película.

Y aunque el color es probablemente lo primero que reconocemos, la silueta es la verdadera protagonista. El vestido tiene escote en V, una espalda descubierta con tirantes cruzados y una falda larga de caída fluida, creando esa mezcla de sensualidad y elegancia que hizo inolvidable al look de Andie.

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Foto: Instagram @lilireinhart

Para completar la referencia, Lili optó por aretes largos tipo chandelier con diamantes de Zydo Italy, dejando de lado el espectacular collar amarillo que Kate Hudson llevaba en la película.

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Lili está convirtiendo su gira en un desfile de rom-coms

Lo más interesante es que este vestido parece ser apenas el comienzo. Su estilista, Ib Abdel Nasser, adelantó que los looks de la gira promocional de The Love Hypothesis estarán inspirados en algunas de las protagonistas más memorables de la era dorada de las comedias románticas. La elección de comenzar con Andie Anderson no pudo ser más oportuna: How to Lose a Guy in 10 Days acaba de volver a la conversación después de que se anunciara que una secuela se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

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Para hacer todavía más evidente el guiño, Lili compartió las fotografías del vestido acompañadas por “You’re So Vain” de Carly Simon, la misma canción que forma parte del imaginario de la película, y escribió una frase que prácticamente terminó de confirmar el homenaje.

De Andie Anderson a Olive Smith

Y aquí aparece el detalle que hace que todo tenga todavía más sentido. Lili no está usando cualquier vestido icónico por nostalgia. Actualmente se encuentra promocionando The Love Hypothesis, donde interpreta a Olive Smith, una estudiante de doctorado que termina involucrada en una relación falsa con el profesor Adam Carlsen, interpretado por Tom Bateman. La película, basada en la novela de Ali Hazelwood, llegará a Prime Video el 23 de septiembre.

Así que el vestido amarillo funciona casi como una declaración de intenciones: Lili está entrando en su propia era de protagonista de rom-com y, para hacerlo, decidió mirar primero hacia las mujeres que hicieron historia en este género.

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Y si este es apenas el primer homenaje de la gira, definitivamente queremos ver qué otro look icónico de una comedia romántica será el siguiente.

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