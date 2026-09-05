Cada cambio de temporada trae inspiración para renovar el clóset y la colección otoño-invierno de Calvin Klein lo demuestra con una pieza infalible: los jeans.

En esta ocasión, el denim cobra protagonismo con siluetas relajadas y referencias que conectan el pasado con las tendencias actuales.

Bajo el nombre “Feel the Fit”, la campaña busca capturar la confianza que surge al encontrar unos jeans con el ajuste indicado y mostrar cómo cada persona puede transmitir su propia identidad.

Si quieres conocer la colección completa, sigue leyendo.

Los jeans que marcaron una época regresan de la mano de Calvin Klein. Foto: Cortesía Calvin Klein

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¿Cómo es la colección otoño-invierno 2026 de Calvin Klein?

El primer capítulo de la campaña es protagonizado por Tate McRae, quien transfiere su energía, sensualidad y conexión con el baile a una propuesta de jeans que celebra el estilo y la autoexpresión.

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La nueva colección de Calvin Klein incorpora opciones pensadas para quienes desean actualizar la forma de llevar este básico durante los próximos meses, haciendo que elegir unos pantalones de mezclilla sea una respuesta de estilo y a las preferencias de quien los lleva.

Calvin Klein trae de vuelta un denim que combina nostalgia, actitud y mucho estilo. Foto: Cortesía Calvin Klein

Partiendo de la idea de que los jeans no funcionan igual para todos, la marca presenta diseños que exploran distintas proporciones, alturas de tiro y acabados:

Low Rise Baggy Jean: El tiro bajo vuelve a reclamar su lugar con un diseño bagg, que apuesta por una silueta relajada y con mucha actitud. Calvin Klein lo confeccione en un tono oscuro, el cual eleva su acabado y demuestra que lo holgado puede sentirse sofisticado.

High Rise Loose Jean: Para quienes prefieren llevar la cintura más arriba sin renunciar a la comodidad de un corte amplio. Dicha propuesta combina tiro alto y una silueta holgada y estilizada.

90s Straight Jean: El regreso del corte recto de la firma que definió una época. Calvin Klein lo recupera en true blue y lavados de temporada, detalles que conectan la nostalgia con el estilo de vida actual.

¿Cuánto cuesta esta colección de jeans de Calvin Klein?

Para quienes ya tienen alguno de estos jeans en la mira, conocer su precio es clave antes de incorporarlos al clóset. De acuerdo con el sitio de Calvin Klein, van desde los $1,999 a los $2,499, aunque pueden variar por el modelo, talla o promociones disponibles.

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El denim se transforma esta temporada y Calvin Klein tiene las piezas para demostrarlo. Foto: Cortesía Calvin Klein

En México, además de su sitio web, es posible comprar las prendas de la colección por medio de la aplicación oficial o en sucursales.

¿Cuál fue tu estilo favorito?

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