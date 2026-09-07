Una mujer de 27 años que se dirigía a un hospital para recibir atención médica debido a que se encontraba en labor de parto fue auxiliada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes recibieron a su bebé y posteriormente trasladaron a ambas a un hospital.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando los uniformados fueron alertados sobre una emergencia relacionada con una mujer embarazada que presentaba fuertes contracciones.

Al llegar a la esquina de la calle Juan de la Barrera y avenida Chapultepec, los policías fueron abordados por un hombre, quien explicó que su esposa se encontraba dentro de su automóvil y necesitaba atención debido a su avanzado estado de gestación.

Lee también Vinculan a proceso a dos mujeres por narcomenudeo; una sería integrante de La Unión Tepito

El hombre señaló que ambos se dirigían a un hospital, pero durante el trayecto el vehículo presentó una falla, por lo que solicitaron ayuda a los agentes. Ante la posibilidad de que el nacimiento ocurriera en el lugar, los uniformados decidieron trasladar a la mujer en una patrulla para continuar el recorrido.

Durante el traslado, los policías se percataron de que el alumbramiento era inminente, por lo que aplicaron sus conocimientos de primeros auxilios y brindaron asistencia a la mujer hasta recibir a la recién nacida.

[Publicidad]

Una vez que la bebé nació, los agentes la resguardaron y continuaron el traslado hacia un hospital de especialidades, donde minutos después madre e hija ingresaron para recibir atención médica.

Lee también Ataque a balazos en Tlalpan deja un hombre muerto y una mujer herida; rescatan a bebé de un año

La SSC señaló que sus elementos cuentan con capacitación en primeros auxilios para responder ante situaciones de emergencia y brindar apoyo a la ciudadanía cuando existe riesgo para la integridad o la vida de las personas.

[Publicidad]

LL