Un hombre murió y una mujer resultó lesionada tras ser atacados a balazos la mañana de este lunes en calles de la colonia San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron sobre la calle La Gloria, a la altura de la Segunda Cerrada de La Gloria, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente localizaron a dos personas heridas sobre la vía pública.

Al lugar acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes encontraron a una mujer de entre 20 y 25 años con una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen y exposición de masa encefálica.

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La mujer recibió atención prehospitalaria y fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Su estado de salud no fue informado.

En el sitio también fue localizado un hombre, de aproximadamente 20 a 25 años, quien presentaba lesiones por disparo de arma de fuego. Los paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales.

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Durante la intervención, los policías resguardaron a un bebé de aproximadamente un año que se encontraba en el lugar. La zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público y a los servicios periciales para realizar el procesamiento de la escena.

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Hasta el momento no se había establecido el móvil de la agresión ni se contaba con información sobre los responsables. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar cómo ocurrieron los hechos.

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