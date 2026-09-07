La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) lanzó dos licitaciones para realizar diversas obras en las alcaldías Magdalena Contreras y Tláhuac.

En la Gaceta Oficial de este lunes, la dependencia a cargo de José Mario Esparza lanzó la licitación SEGIAGUA-SPP-LP-040-2026, para realizar obras de mejora de la alimentación en las colonias Tierra Unida y Ampliación Lomas de San Bernabé; la rehabilitación del tanque II Ojo de Agua, construcción de rebombeo en Ojo de Agua y la construcción de una línea de conducción sobre calle Colorines, en la alcaldía Magdalena Contreras.

En el documento se indica que la fecha límite para adquirir las bases es el próximo 11 de septiembre, y la visita al lugar de las obras será el 12 de septiembre a las 10:00 horas.

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Además, la dependencia publicó la licitación con folio SEGIAGUA-SPP-LP-041-2026, para la construcción de colectores en calle Hortensia y calle Jazmín, para descarga al colector 20 de noviembre, en la colonia Quiahuatla, de la alcaldía Tláhuac.

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