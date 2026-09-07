Esta mañana, médicos residentes del Hospital General de México "De. Eduardo Liceaga" se manifiestan afuera de sus instalaciones por el brote de salmonella, registrado la semana pasada, por alimentos contaminados y servidos en el comedor institucional.

Son alrededor de 50 integrantes del personal de salud que bloquean la Avenida Cuauhtémoc, impidiendo el paso de vehículos.

Lee también Sheinbaum: el actual Poder Judicial es "mucho mejor" que el anterior; dará detalles sobre presupuesto pasado

Con cartulinas y, la mayoría, con uniforme médico, gritan consignas para exigir sanciones para quien resulte responsable del contagio con la bacteria, y una auditoría externa a los administradores del comedor porque, aseguraron, lo quieren reabrir a pesar del problema.

El viernes pasado, el subsecretario Eduardo Clark refirió que todo apuntaba a que el brote fue causado por el huevo servido en el desayuno del pasado 31 de agosto, pero dijo que se confirmara con los resultados de laboratorio.

em/apr