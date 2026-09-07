Nación | 07-09-26 | 10:53 |

Esta mañana, médicos residentes del Hospital General de México "De. Eduardo Liceaga" se manifiestan afuera de sus instalaciones por el, registrado la semana pasada, por alimentos contaminados y servidos en el comedor institucional.

Son alrededor de 50 integrantes del personal de salud que bloquean la Avenida Cuauhtémoc, impidiendo el paso de vehículos.

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Con cartulinas y, la mayoría, con uniforme médico, gritan consignas para exigir sanciones para quien resulte responsable del contagio con la bacteria, y una auditoría externa a los administradores del comedor porque, aseguraron, lo quieren reabrir a pesar del problema.

El viernes pasado, el subsecretario refirió que todo apuntaba a que el brote fue causado por el huevo servido en el desayuno del pasado 31 de agosto, pero dijo que se confirmara con los resultados de laboratorio.

em/apr

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