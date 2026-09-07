La Paz. El número de fallecidos en las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar en Bolivia subió este lunes a siete, tras el hallazgo en las últimas horas de un cuerpo en los escombros, mientras que siete personas aún no fueron localizadas, informó el Ministerio de Defensa.

Esa institución señaló en un comunicado de prensa que el fallecido es el instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico, sargento Freddy Mauro Quisbert Vega, que fue hallado sin vida "tras permanecer sepultado por los escombros de las explosiones".

"El cuerpo fue localizado entre los restos de la infraestructura y, según el reporte, se pudo reconocer inicialmente el apellido ‘Quisbert’ inscrito en su uniforme", señala el comunicado de prensa.

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La Policía rescató el cuerpo y lo trasladó hasta la morgue para el reconocimiento de sus familiares, informaron las autoridades locales.

El viernes, hubo dos explosiones por causas que se investigan en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar' en Viacha, un municipio situado en el altiplano, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz.

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Además de los fallecimientos, siete militares continúan desaparecidos y se reportaron al menos 84 personas heridas y daños materiales en el cuartel y en las viviendas aledañas, cuyos ocupantes fueron evacuados temporalmente.

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, había informado que en el área afectada fue encontrado material explosivo que no detonó, además de una estructura comprometida que contiene material bélico y una gran cantidad de granadas.

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Por ello, explicó, los equipos avanzan con extrema precaución en la remoción de los escombros y la búsqueda de los desaparecidos.

Justiniano ratificó en la víspera que, según el reporte preliminar, hubo dos detonaciones, una que presuntamente involucró pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el sector, según un anterior comunicado de prensa de su despacho.

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La segunda explosión fue de una magnitud "considerablemente mayor y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente", agrega la nota.

La Fiscalía abrió una investigación por este suceso, por los presuntos delitos de "homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos".

El viernes, el presidente del país, Rodrigo Paz, también se solidarizó con los afectados y aseguró que ha instruido "que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido".

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