Al señalar que existe un 93% de delitos sin denunciar en el país, más de 133 mil personas desaparecidas y niveles de impunidad que dejan menos de 1% de los casos con una sanción efectiva, el Doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, advirtió que hablar de paz en México exige mirar de frente la crisis de justicia y la debilidad institucional.

“La paz sin justicia es, en el mejor de los casos, una tregua y, en el peor, una forma de violencia disfrazada de orden”, afirmó durante su participación en el Seminario Intercolegiado Alternativas para la Paz, la Reconciliación, la Memoria y la Verdad en México y Colombia.

El rector de la Universidad Iberoamericana argumentó que las denuncias que sí llegan a fiscalías o ministerios públicos, apenas 0.77% termina en una sanción efectiva, de acuerdo con datos citados durante su exposición.

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Arriaga Valenzuela cuestionó la estrategia de militarización de la seguridad pública iniciada en 2006 y advirtió que sustituir progresivamente policías civiles por fuerzas armadas debilita controles de legalidad, reduce contrapesos y excluye a las comunidades de decisiones que afectan directamente sus territorios.

“No hay paz posible mientras sigamos tratando el despliegue de la fuerza como una solución técnica, en lugar de mirar la reconstrucción institucional como el corazón mismo del problema”, planteó.

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Por ello, el rector de la Ibero insistió en que la construcción de paz exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, especialmente para víctimas de desaparición, tortura y otras violaciones graves a derechos humanos.

De esta manera, para Luis Arriaga la justicia también implica preguntarse quién puede participar como igual en la sociedad, quién es escuchado y quién continúa siendo tratado como interlocutor de segunda categoría.

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Sobre la manera de educar, Arriaga Valenzuela sostuvo que instruir para la paz no consiste únicamente en incorporar contenidos en los planes de estudio, sino en formar personas capaces de escuchar, cuestionar desigualdades, dialogar con la diferencia y actuar frente a las violencias.

Para cerrar su participación, el rector de la Ibero llamo a cuestionar si los enfoques tradicionales de construcción de paz bastan para enfrentar redes macrocriminales vinculadas al narcotráfico y si la justicia transicional sigue siendo adecuada cuando la violencia ya no tiene una transición claramente delimitada.

Finalmente, comentó que México puede aprender de la justicia transicional, la Comisión de la Verdad y los acuerdos de paz colombianos; no obstante, ambos países enfrentan un desafío común: impedir que los mecanismos extraordinarios se normalicen y terminen convirtiéndose en refugio de la impunidad.

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apr