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Culiacán, Sin.- En cinco municipios del estado fueron suspendidas las clases en el turno vespertino este lunes, ante los pronósticos de intensas lluvias, con fuertes vientos, a fin de proteger a la comunidad estudiantil y al personal docente y administrativo.
La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado giró instrucciones para que en los municipios de Ahome, Guasave, El Fuerte, Juan José Ríos y Sinaloa se cancelen las clases en todos los niveles educativos, ante los pronósticos de fuertes precipitaciones pluviales en esa zonas del estado.
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Protección Civil del Estado desde la tarde del domingo pasado emite pronósticos del tiempo, con datos sobre intensas lluvias, asociadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos, por lo que recomendó al sector educativo tomar medidas.
A causa de las precipitaciones pluviales que se tuvieron la noche del domingo pasado y la madrugada de este lunes en la capital del estado, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado comunicó que treinta colonias mantienen un servicio limitado en el suministro, con alto nivel de turbiedad.
LL
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