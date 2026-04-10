Luego de que el gobierno de Estados Unidos colocara explosivos en el cerro Cuchumá en Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril, que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisan el tema y pedirá que brinden información al respecto.

El lunes pasado, se registró la quinta explosión en el cerro de Cuchumá, pues Estados Unidos provocó distintas detonaciones en este lugar, ubicado en medio de la frontera bajo el Registro Nacional de Sitios Históricos de ese país, y considerado como una zona sagrada por comunidades indígenas del territorio mexicano, como la kumiai, en donde realizan algunas de sus ceremonias.

Se trata de una elevación de tierra enclavada justo a la mitad de ambas naciones, entre el municipio de Tecate, en México, y Dulzura, un poblado rural en California.

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Este lunes se realizó la quinta explosión en el cerro Cuchumá, donde se realizan ceremonias indígenas, como la ocurrida el 21 de marzo con motivo del inicio de la primavera. Foto: TONALLI MAGAÑA E ISAUL ADAMS CUERO DE NEJI

En septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un aviso: De conformidad con la ley es necesario renunciar a ciertas leyes, reglamentos y otros requisitos legales para garantizar la rápida construcción de barreras y carreteras en las cercanías de la frontera terrestre internacional en el estado de California.

El proyecto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) consiste en la construcción de 9.74 millas de sistema de barrera fronteriza y 51.5 millas de atributos de sistema, en la zona este de Tijuana y en los extremos del este y oeste de Tecate, los cuales alcanzan parte del cerro Cuchumá.

Para esto, el gobierno de Donald Trump renunció al cumplimiento de leyes que protegen el medio ambiente, sitios arqueológicos, el agua, eliminación de residuos sólidos, la contaminación auditiva, preservación de flora y fauna silvestre, además de la protección de zonas de los nativos americanos, como el de la comunidad kumiai, ubicada en un área que integra territorio estadounidense y mexicano, entre Tijuana y Tecate.

*Con información de Gabriela Martínez

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