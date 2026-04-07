Tecate, BC.— El sol ya se asomaba ese día. Luis, acostumbrado al silencio ceremonial apenas interrumpido por el sonido del viento y los pájaros que rondan su casa a orillas de Tecate, Baja California, se sorprendió con un ruido intempestivo que cimbró todo, además de su calma habitual. Desde su patio miró una nube oscura que provenía del cerro Cuchumá, para muchos, un sitio sagrado que, ante su asombro, estaba siendo dinamitado.

El gobierno de Estados Unidos decidió colocar explosivos en el cerro Cuchumá, un lugar en medio de la frontera bajo el Registro Nacional de Sitios Históricos de ese país, y considerado como una zona sagrada por comunidades indígenas del territorio mexicano, como la kumiai, en donde realizan algunas de sus ceremonias. Se trata de una elevación de tierra enclavada justo a la mitad de ambas naciones, entre el municipio de Tecate, en México, y Dulzura, un poblado rural en California.

Isaul Adams Cuero, indígena kumiai del poblado de Juntas de Neji, en Tecate, explicó que esa montaña es considerada sagrada porque era un sitio de enseñanza entre los sabios y sus discípulos. En la cima del cerro se han realizado las ceremonias para el inicio de las temporadas, la última fue durante el amanecer del 21 de marzo pasado para celebrar y honrar el principio de la primavera.

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Entre sus memorias aún puede recordar las caminatas antes de la puesta del sol entre niños, mujeres y hombres de la comunidad cargando instrumentos para cantar y bailar, además de hacer fuego y prender hierbas sagradas, como la salvia blanca, usada para sanar, limpiar o incluso para la ceremonia donde honran a sus muertos, porque con la planta y su olor guían el camino.

“Es una de las montañas sagradas de Baja California donde nuestros ancestros, maestros, guiaban a sus alumnos en visión para encontrar y forjar su destino (...) El tema le tendría que competir a todo mexicano, se siguen apropiando de nuestra tierra, los mismos tratados que fueron acuerdos internacionales se están violentando (...) ahí donde hemos bailado kuri kuri”, lamentó Luis.

Fuente: Elaboración propia

El aviso

En septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un aviso: De conformidad con la ley es necesario renunciar a ciertas leyes, reglamentos y otros requisitos legales para garantizar la rápida construcción de barreras y carreteras en las cercanías de la frontera terrestre internacional en el estado de California.

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El proyecto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) consiste en la construcción de 9.74 millas de sistema de barrera fronteriza y 51.5 millas de atributos de sistema, en la zona este de Tijuana y en los extremos del este y oeste de Tecate, los cuales alcanzan parte del cerro Cuchumá.

Para esto, el gobierno de Donald Trump renunció al cumplimiento de leyes que protegen el medio ambiente, sitios arqueológicos, el agua, eliminación de residuos sólidos, la contaminación auditiva, preservación de flora y fauna silvestre, además de la protección de zonas de los nativos americanos, como el de la comunidad kumiai, ubicada en un área que integra territorio estadounidense y mexicano, entre Tijuana y Tecate.

Un grupo de residentes de Tecate, entre artistas e investigadores, alertaron mediante un comunicado de prensa que las detonaciones observadas pueden generar impactos acumulativos, como la fragmentación del hábitat, alteración geomorfológica del terreno, emisión de partículas y contaminantes —ya presentes—, perturbación acústica de alta intensidad, desplazamiento de fauna silvestre y posible afectación a vestigios arqueológicos no evaluados de manera pública.

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“El cerro Cuchumá constituye un territorio de alto valor ambiental, cultural e histórico. Sus cauces y veneros subterráneos contribuyen a la alimentación de los mantos acuíferos a nivel binacional impactando a la población de Tijuana, Tecate y San Diego. Cualquier intervención sin evaluación integral representa un riesgo significativo e irreversible. Se exhorta a las autoridades a actuar con diligencia, transparencia y apego a derecho”, se lee en el documento.

El texto está basado en artículos académicos como: Cartografía simbólica sobre el territorio tradicional de los kumiai, Cuchumá, la Montaña sagrada de Tecate y Cuchuma and sacred mountains.

“Sin notificación a vecinos o alrededores sobre el proceso de dinamitado de la montaña. Hoy [lunes 6 de abril] se aprecia la quinta explosión en lo que va (...) desde que inició el proceso de continuación de la valla fronteriza. En esta ocasión se destacó el sonido por el estruendo al volar uno de los monolitos más grandes de la montaña”, describió un residente del municipio de Tecate.

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