La jefa de Gobierno, Clara Brugada, supervisó cuatro obras de drenaje y saneamiento en la alcaldía Magdalena Contreras, que tuvieron una inversión de 34 millones de pesos, las cuales permitieron reducir en 96% las afectaciones provocadas por las lluvias respecto del año pasado, pese a que durante 2026 se han registrado mayores precipitaciones.

Durante un recorrido de supervisión por la colonia Lomas Quebradas, donde constató los avances en la construcción de un muro de contención y un nuevo sistema de conducción pluvial, la Mandataria capitalina anunció que los trabajos que aún se encuentran en ejecución quedarán concluidos a finales de octubre.

Posteriormente, frente a vecinas y vecinos de la colonia San Nicolás Totolapan, Brugada Molina explicó que las cuatro obras forman parte de una estrategia integral para contener, captar, conducir y tratar el agua de lluvia, con el objetivo de evitar que las precipitaciones se conviertan en inundaciones y afectaciones para la población.

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“Lo que se tiene que hacer en la Ciudad de México es atender aquellos lugares en donde hubo afectaciones por lluvias. Así que nos pusimos manos a la obra y decidimos atender, construir la infraestructura para garantizar que en donde hubo mucha inundación pudiéramos resolverlo”, afirmó.

Detalló que en Lomas Quebradas se construyó un muro de contención de concreto armado para contener el agua proveniente de la barranca La Coyotera y reducir la fuerza con la que llega a las zonas bajas. En el mismo punto se construye un nuevo sistema de conducción pluvial integrado por 40 cajones de concreto, capaz de conducir más de 11 mil litros de agua por segundo, equivalentes a cerca de 48 millones de litros en una hora.

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La tercera obra se ubica en Plaza Lídice, donde se construyeron una caja de captación y un nuevo colector para recibir el agua de lluvia y conducirla de manera segura, evitando que se acumule en calles, banquetas y viviendas. La cuarta intervención corresponde a la rehabilitación de la planta de tratamiento y el cárcamo de bombeo de Río Magdalena, cuya capacidad fue duplicada, al pasar de 25 a 50 litros por segundo.

Brugada Molina reconoció de manera especial el trabajo que se realiza en la planta tratadora de San Nicolás Totolapan, al destacar que es operada completamente por mujeres, quienes participan directamente en el proceso de saneamiento del agua proveniente de los ríos Magdalena y Eslava.

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La jefa de Gobierno subrayó que las cuatro obras cumplen funciones distintas, pero forman parte de un mismo sistema para atender de manera integral el comportamiento del agua durante la temporada de lluvias: contenerla desde las barrancas, captarla, conducirla y, posteriormente, tratarla.

Al tomar la palabra, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, detalló que, como parte de estas acciones, se construyó un muro de contención de 117 m, de cinco m de alto por nueve m de ancho en la cañada de La Coyotera, donde el año pasado un taponamiento generó un cuello de botella que elevó el nivel del agua y provocó afectaciones en viviendas. Explicó que, tras la construcción de esta infraestructura, durante este año el flujo se ha regulado y no se han registrado problemas en ese punto.

Explicó que el nuevo sistema de conducción pluvial tiene una longitud de 117 metros e integra 40 cajas de concreto de 2.5 metros de ancho por 2.5 metros de alto. Con esta infraestructura, la capacidad de conducción y regulación pasará de 3 mil 800 litros por segundo a más de 11 mil litros por segundo.

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El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, desacató los avances en obras impulsadas por el gobierno de Clara Brugada en infraestructura hídrica, la construcción de una nueva Utopía y el próximo arranque del Cablebús, como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la colonia San Nicolás y atender demandas históricas de esta comunidad.

mahc