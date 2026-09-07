De la mano de Antonio Mohamed, el Toluca conquistó un nuevo título y demostró que es el mejor equipo del futbol mexicano en la actualidad y de los últimos dos años.

Los Diablos Rojos derrotaron (2-0) en la final de la Leagues Cup 2026 y ganaron uno de los pocos trofeos que les faltaba en sus vitrinas.

Con goles de Alexis Vega y Helinho, en la primera y segunda parte, respectivamente, el conjunto escarlata se impuso a los Rayados en el Shell Energy Stadium de Houston.

De esta manera, la institución choricera se convirtió en la primera que conquista el campeonato del torneo binacional, bajo su nuevo formato.

Después de sumar su sexto título con el Toluca, Antonio Mohamed habló ante los medios de comunicación sobre lo que representa seguir haciendo historia con el Toluca.

"[Quiero] agradecerle a la directiva, los jugadores y la afición por confiar en el proyecto. El cuerpo técnico está dejando un legado, que es lo que buscamos cuando llegamos, [pero] lo que uno consigue siempre se debe al esfuerzo y a la entrega de los jugadores y les agradezco por la entrega, por dejar todo en cada pelota y por respetar el plan de partido... este equipo no se rinda nunca", declaró.

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tuvimos una charla con el dueño del club y nos podió que ganaramos esta copa porque era la que faltaba en la vitrina, no la teníamos el torneo pasado nos tuvimos que ir invictos y no la pudimos y teníamos esa espinita clavada, pero bueno, ya la pudimos

En este equipo, juegue quien juegue siempre compite y es protagonista

tenemos que festejar hoy y mañana y ya el martes enfocarnos en el partido del sábado con Atlas porque queremos clasificar entre los cuatro primeros en la Liga y la queremos volver a ganar, ese es el objetivo que tenemos. ganar, buscar competir, festejar con nuestra gente este título

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después enfocarnos en lo que viene no nos podemos relajar acá no se permite, hay que seguir compitiendo y pensando en seguir ganando, esa es la mentalidad que tenemos y la exigencia que tenemos de parte de la directiva y la afición

después veremos en diciembre la Intercontinental, quien nos toque iremos a competir y buscar ganar también, pero lo que queda en el semestre es eso

todos los que se puedan, nos quedan dos competencias por jugar, estamos tomando forma, estamos recuperando jugadores

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Pegamos en los momentos justos, para ser campeón tienes que tener esa dosis de fortuna. el equipo sabía que el que defendiera mejor iba a ganar, tuvimos mucho compromiso

yo estoy muy comprometido con la institución, siempre que termina un semestre evaluamos con la directiva, pero ahora estoy feliz totalmente comprometido, feliz festejando y muy ilusionado con hacer un gran torneo y una buena intercontinental, eso está totalmente descartado

Nuestro equipo fue valiente, siempre supo jugar los partidos, en seis partidos sólo recibimos dos goles en contra, en la parte defensiva fuimos los mejores por eso ganamos el título, hicimos muchos goles, fue un gran torneo, nosotros lo queríamos ganar desde el año pasado y estamos felices, demostramos que somos el mejor del área otra vez, ganamos Concacaf, dos Ligas y este título que nos faltaba

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no nos podemos quedar en los laureles y tenemos que seguir buscando hacer historia con este club