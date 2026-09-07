Reynosa, Tamaulipas.- El presidente municipal de esta ciudad tamaulipeca fronteriza, Carlos Peña Ortiz, rindió cuentas a la población de los 9 mil 863 millones de pesos que se han ejercido en beneficio de los diversos sectores de la población para elevar sus niveles de bienestar y mejorar la infraestructura urbana.

En Sesión Solemne de Cabildo, Carlos Peña Ortiz rindió su Segundo Informe de Gobierno 2026 ante la asistencia del gobernador Américo Villarreal Anaya. Durante el evento, el alcalde explicó a los presentes que se realizaron más de 523 mil acciones de salud en beneficio de 148 mil personas, además de entregarse 181 toneladas de semilla de sorgo en apoyo a los productores agrícolas.

Además Peña Ortiz detalló en que se han empleados los recursos económico: más de 7 mil millones de pesos en obra pública; más de 2,800 millones de pesos en agua potable y drenaje sanitario; más de 2,300 millones de pesos en rehabilitación y construcción de pavimento; y más de 311 millones de pesos en infraestructura educativa.

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También se han canalizado más de 1,600 millones de pesos en apoyos sociales; más de 820 millones de pesos en becas para más de 172 mil estudiantes; más de 183 millones de pesos en arte y cultura; más de 249 millones de pesos en apoyos deportivos, expuso.

Asimismo Peña Ortiz, acompañado de los senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, José Ramón Gómez Leal, y Olga Sosa Ruiz, afirmó que "la Reynosa que queremos solo se construye con coordinación, con visión compartida y sumando esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno -federal, estatal y municipal-".

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En su mensaje agradeció a su esposa Alejandra Yelitza Garza, y a su padre, Carlos Luis Peña Garza, a su familia e invitados por acompañarlo. 'Quiero agradecer a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo", añadió.

Despuén de que agradeció al gobernador tamaulipeco su presencia, el mandatario Villarreal Anaya especificó: "la visión humanista que compartimos se ve con toda claridad hoy que el señor presidente municipal rinde su Informe. Nuestra relación cruza todos los temas de la agenda de Tamaulipas, del desarrollo de Reynosa, y en esta gran contribución que desde aquí se aporta al resto del estado y del país. Por lo que le expreso mi sincera felicitación por este recuento de esfuerzos y logros".

El alcadel destacó que se inviertieron 2,300 millones de pesos en rehabilitación y construcción de pavimento; y más de 311 millones de pesos en infraestructura educativa. Foto: Especial

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Asistieron a este evento, los diputados federales: Casandra Priscila de los Santos Flores, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Olga Juliana Elizondo Guerra, José Braña Mojica, y Carlos Enrique Cantu Rosas Villarreal.

Así como miembros consulares: Mary Virginia Fenton Hardam, Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros; Jesús Alejandro Cano Sánchez, Cónsul de México en McAllen, Texas, y Rudy Arnoldo Monterroso García, Cónsul de Guatemala en McAllen, Texas.

Los alcaldes tamaulipecos: Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de Nuevo Laredo; Nataly García Díaz, de Gustavo Díaz Ordaz; Ernestina Perales Ortiz, de Camargo; Eduardo Abraham Gattás Báez, de Ciudad Victoria; Ramiro Cortés Barrera, de Miguel Alemán, y Roberto Garza Garza, Secretario de Fomento Económico en representación de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo.

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Los legisladores locales: Humberto Armando Prieto Herrera, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Gabriela Regalado Fuentes, Marco Antonio Gallegos Galván, Magaly Deanda Robinson, Francisca Castro Armenta, Juan Carlos Zertuche Romero, Isidro Jesús Vargas Fernández; Gerardo Peña Flores, Diputado Local Coordinador de los Diputados de Acción Nacional y Armando Zertuche Zuani.

También Earl Tuexi Amaro, Jefe de la Oficina del Gobernador; Walter Julián Ángel Jiménez, Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas; Gral. de División D.E.M. Carlos Arturo Pancardo Escudero, Secretario de Seguridad Pública; Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social; Luis Gerardo Illoldi Reyes, Secretario de Trabajo y Previsión Social, y Luis Alfonso Tijerina López, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal en el Estado de Nuevo León, además de representantes de la sociedad civil y de institutos políticos en Tamaulipas.