Espectáculos | 07-09-26 | 11:51 |

Los Ángeles (EE.UU.), 6 sep (EFE).- El y obtuvo este domingo -6 de septiembre- un a en una serie de comedia por su participación en "The bear".

Este premio, entregado durante la ceremonia de los (), que se celebra una semana antes de la gala televisada, .

Estos galardones son otorgados por la Academia de Televisión de Estados Unidos para reconocer la excelencia en los aspectos técnicos, artísticos y de producción de la industria televisiva, y suelen entregarse una semana antes de la gala principal.

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El director de "When Harry met Sally" acumuló a los Emmy a lo largo de su carrera, seis de ellas por su trabajo como actor en la serie de los años setenta "All in the family", donde interpretó a Michael Stivic, un papel que le valió dos premios Emmy, en 1975 y 1978.

Reiner compartía el apartado con Michael J. Fox y Brett Goldstein por sus actuaciones en "Shrinking"; Hamish Linklater por "Widow's bay"; Christopher McDonald por "Hacks" y Connor Storrie por "Saturday night live".

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La nominación de Reiner llega a esta edición de los Emmy marcada por la tragedia. El director y su esposa, la , fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025 y suestá .

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En "The bear", la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Reiner interpreta a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim (Edwin Lee Gibson) y lo ayuda a estructurar y expandir su negocio de sándwiches.

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El actor aparece en tres episodios de la cuarta temporada de esta serie que ha acumulado ocho nominaciones.

La 78ª edición de los premios Emmy se llevará a cabo el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, y serán transmitidos por la cadena estadounidense NBC.

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melc

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