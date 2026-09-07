Cruz Azul derrota a Santos en el Estadio Banorte y se lleva los mejores MEMES

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Con demasiado sufrimiento, el Cruz Azul venció por la mínima (1-0) al Santos en el Estadio Banorte.
En duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, La Máquina se impuso a los Guerreros y con solitario gol de José Paradela.
De último minuto, el futbolista argentino fue el encargado de darle la victoria al equipo de La Noria en el Coloso de Santa Úrsula.
Gracias al triunfo, el conjunto de Joel Huiqui sumó tras valiosos puntos que le permitieron meterse en la zona de clasificación a la Liguilla.
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De momento, el Cruz Azul ocupa la sexta posición de la tabla, gracias a las 12 unidades con las que cuenta
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