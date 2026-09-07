Jalisco es reconocido por ser cuna del tequila, una de las bebidas más representativas de México; sin embargo, su tradición no termina en esta bebida.

En distintos municipios del estado se preparan otras bebidas tradicionales que reúnen ingredientes y técnicas locales, ya sean dulces, ácidas, picantes y con o sin alcohol, estas forman parte de la gastronomía y de las celebraciones de diferentes regiones de Jalisco.

¿Qué bebidas deberías probar si estás en Jalisco?

Si eres de los que disfrutan los sabores ácidos y con un toque de alcohol, Jalisco tiene varias opciones; pero si prefieres evitarlo, no te preocupes, la región también cuenta con alternativas sin alcohol.

Tejuino

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que esta bebida se prepara con maíz fermentado y piloncillo, se sirve fría, generalmente con jugo de limón y sal en grano, aunque hay quienes le añaden una bola de nieve de limón para darle un toque más intenso.

Cazuelas

El tequila es protagonista de algunas de las bebidas más representativas de Jalisco, entre ellas las cazuelas, preparadas con refresco de toronja y jugos de naranja y limón.

Cantaritos

El tequila vuelve, pero ahora servido en cantaritos, se prepara con jugo de naranja, toronja y limón, refresco de toronja y un toque de sal; en algunos lugares se acompaña con chamoy, chile piquín o sal en el borde y una rodaja de naranja.

[Publicidad]

Lechuguilla

De acuerdo con Larousse Cocina, es una bebida artesanal que se elabora con agua purificada, fermento de maguey de lechuguilla y azúcar refinada. Esta bebida puede encontrarse en diferentes sabores, como natural, coco, naranja, fresa, manzana, uva, piña y mandarina.

Ponche de granada

Se hace con jugo de granadas agrias, azúcar, un poco de agua y tequila o mezcal; después de embotellarse, comienza un proceso de fermentación que le da su sabor ácido, y terminado el proceso, se sirve frío.

Escamocha

Se elabora con frutas picadas en cubos, como piña, sandía, melón, papaya, fresa, plátano, naranja y jícama; después se incorporan jugo de naranja, limón, granadina, sal y chile piquín o chamoy, según la preparación.

[Publicidad]

Vampiros

El tequila también es protagonista de los llamados vampiros, y su preparación consiste en combinar jugo de limón y naranja, refresco de toronja, sal, tequila y sangrita casera, hecha con jugo de naranja y jitomate, chile, limón, sal y salsa picante. Esta bebida puede servirse sin alcohol.

Pajarete

Se prepara con leche bronca recién ordeñada, a la que se añaden ingredientes como chocolate, café y alcohol de caña, que da como resultado una bebida caliente, cremosa y espumosa, donde el sabor dulce del cacao se mezcla con el toque intenso del destilado.

La mayoría de las bebidas de Jalisco son a base del proceso de fermentación. Foto: Wikimedia Commons

Leer también Las sopas instantáneas que sí cumplen con su etiqueta, según Profeco

[Publicidad]

¿Con qué podrías acompañar estas bebidas?

Si eres de los que disfrutan acompañar sus bebidas con algo de comida, estas preparaciones jaliscienses son una opción para complementar la experiencia:

Tortas ahogadas

Birria

Carne en su jugo

Caldo michi (pescado)

Frijoles charros

Pachola

Y para cerrar con algo dulce, puedes elegir una jericalla, un postre similar al flan, pero con un sabor y textura distintos; otra opción es el pan de cuajada, elaborado con masa de maíz, manteca de puerco, queso añejo, queso fresco, jocoque, canela y azúcar.

Jalisco tiene mucho que ofrecer cuando se trata de bebidas, pues cada preparación guarda un poco de las tradiciones y los sabores de la región. ¿Ya conocías alguna de ellas? Y si visitas el estado, ¿cuál te gustaría probar primero?

[Publicidad]

Leer también Cáele a este festival de Xochimilco con esquites, elotes y más

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters