Audi presentó el A2 e-tron, un modelo que apuesta por una nueva generación de movilidad eléctrica y que destaca por su enfoque en la eficiencia, ya que consume menos energía que cualquier otro modelo de producción en serie de la marca.

Por ello, hoy en Autopistas te contamos qué es lo que ofrece el nuevo auto de la compañía alemana.

La eficiencia es el punto central del Audi A2 e-tron. Foto: Audi

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¿Cómo es el Audi A2 e-tron?

De acuerdo con Audi, el A2 e-tron es el modelo más eficiente de la historia de la compañía, ya que tiene un consumo energético de 12.8 kWh por cada 100 km y una autonomía de hasta 646 kilómetros (WLTP). Asimismo, cuenta con un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.24.

Por otro lado, este auto ofrece cuatro niveles de potencia y tres tamaños de batería: van desde 125 kW y 350 Nm en la variante básica, hasta 240 kW y 545 Nm en el modelo superior. Dependiendo del nivel, se utiliza uno de los tres tamaños de batería, es decir de 52, 61 u 84 kWh.

El tiempo de carga es el siguiente:

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La batería de 84 kWh admite una carga rápida de hasta 183 kW. La carga del 10 al 80% tarda 29 minutos.

La batería de 52 kWh tarda 24 minutos en cargar del 10 al 80% a una velocidad de hasta 100 kW.

La batería de 61 kWh tarda 25 minutos en cargar del 10 al 80% a una velocidad de hasta 105 kW.

En cuanto al exterior, la forma del auto está diseñada para aumentar la aerodinámica y el uso eficiente del espacio. En la parte delantera se encuentran de manera discreta los sistemas de asistencia al conductor y de los faros principales, mientras que en la parte trasera las luces LED crean un efecto llamativo en la oscuridad.

El interior ofrece un espacio amplio y acogedor que cuenta con una pantalla panorámica de serie que combina el Audi virtual cockpit plus de 11.9 pulgadas y la pantalla táctil curva MMI de 12.8 pulgadas.

Asimismo, tiene una estación de carga rápida inalámbrica con soporte magnético, tres sistemas de sonido para elegir y el sistema “Audi connected work” que permite que los conductores se mantengan conectados a su trabajo desde Microsoft Outlook, Microsoft Teams y llamadas telefónicas que se pueden controlar fácilmente mediante comandos de voz.

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La cabina ofrece un espacio amplio y tecnología de vanguardia. Foto: Audi

¿Cuándo sale a la venta el Audi A2 e-tron?

¡Tómalo en cuenta! Audi abrirá pedidos a partir del 10 de septiembre de 2026 y los primeros vehículos estarán disponibles a partir de diciembre de 2026. En Alemania, el A2 e -tron de

El modelo de 125 kW con batería de 52 kWh tiene un precio inicial de 38,200 euros.

La variante de 61 kWh cuesta 41,900 euros.

El modelo de 170 kW con una batería de 84 kWh cuesta 48,900 euros.

El modelo superior de 240 kW cuesta 51,200 euros.

Audi nos deja claro que la eficiencia es el punto central del A2 e-tron, ya que cada elemento del auto fue diseñado para aprovechar al máximo la energía. Por ello, la aerodinámica y la batería juegan un papel fundamental para conseguir un menor consumo.

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