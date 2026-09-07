El América volvió a fracasar rotundamente en la Leagues Cup y perdió una nueva oportunidad de conquistar un título internacional.

Para el proyecto de Guillermo Almada, este fue el primer duro revés al no poder ganar el trofeo del torneo binacional.

Incluso, las Águilas no fueron capaces ni siquiera de subirse al podio, ya que perdieron (1-0) el partido por el tercer lugar ante el León.

Con gol de Díber Cambindo, el equipo azulcrema cayó en el Shell Energy Stadium de Houston y se despidió de la sexta edición del certamen sin pena ni gloria.

La anotación del centrodelantero colombiano, en el minuto 80, fue suficiente para que los Panzas Verdes se quedaran con la medalla de bronce y el premio de 500 mil dólares.

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Además, el conjunto esmeralda consiguió su principal objetivo: clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

A pesar de que el América fue, ligeramente, superior al León, al generar un par de ocasiones más claras para marcar, no pudieron hacer ni un tanto y dejaron escapar la oportunidad de regresar al torneo local con más ánimo.

La derrota con la Fiera también provocó que Guillermo Almada perdiera su invicto al frente de las Águilas en tiempo reglamentario.

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Tras el doloroso descalabro azulcrema, el director técnico uruguayo aceptó que no quedó nada satisfecho con el funcionamiento de su equipo y criticó fuertemente la actitud de sus jugadores.

Para el timonel americanista, les faltó "hambre de triunfo e identidad", por lo que señaló que no se sintió identificado con lo que vio sobre le terreno de juego.

Luego de que el América no pudiera derrotar al León, las burlas no se hicieron esperar en las redes sociales.

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En las diferentes plataformas, los usuarios le dedicaron al conjunto de Coapa las imágenes más divertidas.

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América es víctima de los mejores MEMES al perder partido por el tercer lugar de la Leagues Cup

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El puto rayito cada vez que termina el mercado de fichajes:



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