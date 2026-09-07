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Ginebra. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes a Estados Unidos que detenga la expulsión de migrantes hacia países donde "pueden sufrir daños irreparables", incluido Haití.
Asimismo, pidió que garantice un proceso legal y justo en las expulsiones hacia terceros países.
En la inauguración de la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado informó que desde su última presentación sobre esta situación, a finales del pasado junio, cuatro personas más han muerto bajo custodia migratoria estadounidense.
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Con ello se elevan a 23 las muertes de migrantes en custodia en lo que va de 2026, según dijo.
Türk reclamó que se establezcan las responsabilidades legales por esos fallecimientos.
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Siempre en el terreno de la migración, el alto comisionado cuestionó los planes para dotar a los agentes de inmigración de EU de guantes capaces de administrar descargas eléctricas y consideró que esta medida podría aumentar la violencia durante las operaciones migratorias.
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La advertencia se produce en un contexto de creciente preocupación de organismos de la ONU por las expulsiones desde Estados Unidos hacia terceros países, especialmente cuando estos no ofrecen garantías suficientes para su seguridad, así como por las dificultades que tienen para impugnar su expulsión antes de que esta se produzca.
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