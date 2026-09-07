Ciencia y Salud | 07-09-26 | 11:24 |

¿Cómo se encuentra la en ? Las en, son datos que comparte la, junto con la .

De acuerdo con los expertos, la región enfrenta una “combinación inédita de retrocesos y presiones simultáneas”.

Para comenzar, la disminución de presupuestos y discursos en contra de la educación sexual han propiciado que la región sea la única con tendencia a la en menores de, en su mayoría como consecuencia de abuso sexual. América Latina también se mantiene como la segunda región con la tasa más alta de .

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Este panorama también va ligado a la disminución de autonomía corporal, pues las federaciones han identificado que a nivel global 1 de cada 4 mujeres no puede negarse a tener relaciones sexuales: “sin autonomía corporal no hay salud sexual: hay administración del cuerpo ajeno”, se indica en un boletín de prensa. Esto se suma a la nueva violencia sexual que se ejerce desde herramientas tecnológicas y digitales, como la Inteligencia Artificial y las redes sociales, donde en la región no se cuentas con marcos normativos ni toma de responsabilidad por parte de las plataformas.

En cuanto a enfermedades de transmisión sexual, la situación en América Latina es también desalentadora. Para empezar, mientras en el mundo se reducen las infecciones de VIH, en la región aumentaron un 25%. La sífilis también aumentó, siendo Latinoamérica donde se registran el 40% de casos del continente; el aumento en 2024 fue de 15% más que en 2022.

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Entre esos mismos años se registró que aumentó la resistencia de la gonorrea a medicamentos de primera línea llamados ceftriaxona y cefixima.

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Estos temas se abordarán con mayor profundidad en el próximo Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, cuyo eje será “La justicia sexual”. El encuentro se realizará del 28 al 30 de octubre y que este año tendrá como sede a la Ciudad de México.

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melc

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