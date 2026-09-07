¿Cómo se encuentra la salud sexual en América Latina? Las enfermedades sexuales en aumento y la disminución de la autonomía corporal, son datos que comparte la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, junto con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual.

De acuerdo con los expertos, la región enfrenta una “combinación inédita de retrocesos y presiones simultáneas”.

Para comenzar, la disminución de presupuestos y discursos en contra de la educación sexual han propiciado que la región sea la única con tendencia a la alza de embarazos en menores de 15 años, en su mayoría como consecuencia de abuso sexual. América Latina también se mantiene como la segunda región con la tasa más alta de embarazo adolescente.

Lee también Eclipse solar total en España: hoteles llenos, gafas agotadas y operativo contra incendios; así se prepara el país

Este panorama también va ligado a la disminución de autonomía corporal, pues las federaciones han identificado que a nivel global 1 de cada 4 mujeres no puede negarse a tener relaciones sexuales: “sin autonomía corporal no hay salud sexual: hay administración del cuerpo ajeno”, se indica en un boletín de prensa. Esto se suma a la nueva violencia sexual que se ejerce desde herramientas tecnológicas y digitales, como la Inteligencia Artificial y las redes sociales, donde en la región no se cuentas con marcos normativos ni toma de responsabilidad por parte de las plataformas.

En cuanto a enfermedades de transmisión sexual, la situación en América Latina es también desalentadora. Para empezar, mientras en el mundo se reducen las infecciones de VIH, en la región aumentaron un 25%. La sífilis también aumentó, siendo Latinoamérica donde se registran el 40% de casos del continente; el aumento en 2024 fue de 15% más que en 2022.

[Publicidad]

Entre esos mismos años se registró que aumentó la resistencia de la gonorrea a medicamentos de primera línea llamados ceftriaxona y cefixima.

Lee también Apophis, el asteroide del tamaño de la Torre Eiffel que se acercará a la Tierra

Estos temas se abordarán con mayor profundidad en el próximo Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, cuyo eje será “La justicia sexual”. El encuentro se realizará del 28 al 30 de octubre y que este año tendrá como sede a la Ciudad de México.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc