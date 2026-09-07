Después de que Donald Trump publicó una imagen en la que se observa a México en un mapa cubierto con la bandera estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que nuestro país no es ni será colonia ni protectorado de ninguna nación extranjera.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, expresó la Mandataria federal pocos minutos después de la publicación en Truth Social de su homólogo estadounidense.

Esta nueva polémica de Donald Trump ocurre apenas un par de días después de que “rebautizó” al estado de Nuevo México como “Nueva América” en un mapa difundido en sus redes sociales.

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El pasado 4 de septiembre, el presidente estadounidense también expresó desde su Oficina Oval que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que “tamales calientes y tomates”.

Aunque garantizó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva “muy bien” con Sheinbaum, sus declaraciones han desatado distintas reacciones en la política mexicana.

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La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado en diferentes ocasiones que busca mantener una relación de respeto y coordinación con el gobierno de Estados Unidos, sin caer nunca en la subordinación. Soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos son dos principios que ha enarbolado la Mandataria mexicana en sus dos primeros años de administración.

em/apr