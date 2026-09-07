Londres. El rey británico Carlos III subrayó hoy que su hijo, el príncipe Harry, quien regresó con su esposa Meghan y sus dos hijos al Reino Unido tras seis años de ausencia, sigue fuera de la familia real y no tendrá derecho al uso de títulos como Su Alteza Real.

"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usarán", señala el rey en una carta, que dice responder así a una serie de peticiones para aclarar esta cuestión.

La carta, enviada en nombre del rey por Lord Chamberlain, un alto funcionario del Palacio, recuerda que los duques de Essex fueron quienes eligieron "respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad", y ello "seguirá siendo respetado por completo", señala la carta del monarca, filtrada por varios medios británicos.

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El monarca señala que Harry y Meghan son "ciudadanos particulares con intereses comerciales y caritativos".

La carta fue enviada al equipo del príncipe Harry, así como al gobierno, a las fuerzas armadas y a los Lord Lieutenants, dijeron fuentes del Palacio a la cadena británica BBC.

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Harry y Meghan regresaron a Reino Unido a finales de agosto para establecerse por un tiempo con sus dos hijos, los príncipes Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, seis años después del controvertido "Megxit", la ruptura de la pareja de la Casa Real británica, a la que lanzó duras críticas, particularmente por el trato a Meghan.

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La pareja encontró un nuevo hogar en la región de los Cotswolds.

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La noticia del regreso de Harry y Meghan ha suscitado reacciones encontradas.

Las encuestas muestran que la mayoría de la gente tiene una opinión desfavorable de Meghan, de 45 años, y, en menor medida, de Enrique, de 41, cuyo explosivo libro de memorias "Spare" ventiló una serie de intimidades familiares.