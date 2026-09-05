El gobierno británico reafirmó el viernes que las Islas Malvinas seguirán siendo un territorio bajo soberanía del Reino Unido, luego de que el presidente argentino, Javier Milei, asegurara que existen "vientos de cambio" favorables al reclamo de Argentina sobre el archipiélago, a raíz de recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump.

La nueva escalada diplomática reavivó una disputa histórica entre ambos países por las islas del Atlántico Sur, ubicadas a unos600 kilómetros de la costa argentina. Mientras Argentina las denomina Islas Malvinas, en Reino Unido son conocidas como Falkland Islands.

El gobierno británico reafirmó este viernes que las Islas Malvinas seguirán siendo un territorio bajo soberanía del Reino Unido. Foto: BBC

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El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, afirmó en su cuenta de X que "las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la voluntad abrumadora de sus habitantes". Además, aseguró que la posición de Londres sobre el archipiélago es "inquebrantable".

En la misma línea, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, sostuvo que las Malvinas "son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos", reforzando el argumento de la autodeterminación de los isleños que ha sostenido históricamente el Reino Unido. De hecho, en marzo de 2013, las cerca de 3.000 personas que viven en las Malvinas apoyaron en un referéndum, con más del 99 %, seguir como territorio británico.

El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, afirmó en X que "las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la voluntad abrumadora de sus habitantes". Foto: AFP

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La controversia volvió a causar polémica esta semana tras unas declaraciones de Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la tradicional neutralidad de Washington respecto al diferendo por las islas. Las declaraciones de Trump se produjeron después de que medios británicos publicaran que su Administración estaría considerando retirar su apoyo a para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió Trump en el Despacho Oval al ser preguntado sobre este asunto. Sin embargo, según The Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono como coacción para alcanzar el compromiso de gasto del 5 % en la OTAN.

Donald Trump dejó abierta la posibilidad de revisar la tradicional neutralidad de Washington respecto al diferendo por las islas. Foto: AP

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Frente a esto, Milei señaló que las palabras de su homólogo estadounidense suponían “algo muy fuerte" y dijo que el reclamo de este territorio es la causa "más importante y sagrada" para los argentinos. Además, aseguró que "en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo" y advirtió que la posible revisión de la postura estadounidense representa una oportunidad para la causa argentina.

Por otro lado, las reclamaciones desde Buenos Aires tomaron más fuerza esta semana tras la revelación de un proyecto petrolero impulsado por las compañías Rock hopper, del Reino Unido, y Navitas, de Israel, en aguas cercanas al archipiélago.

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El proyecto, denominado 'Sea Lion', empezaría en 2028 y marcaría el inicio de la explotación petrolera en el archipiélago, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. El plan contempla una producción estimada de 55.000 barriles diarios, que se extraerían mediante pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a la producción, el almacenamiento y la descarga del crudo.

Como respuesta, el presidente argentino anunció que endurecerá las sanciones y penalizaciones contra las empresas vinculadas a operaciones consideradas ilegales por Buenos Aires en la zona en disputa. También informó la creación de una nueva base naval en la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país.

"Las Malvinas fueron, son y serán argentinas", afirma presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: AFP

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Las tensiones tuvieron repercusiones incluso en los mercados financieros. En medio del cruce de declaraciones, las acciones de Rock hopper llegaron a caer cerca de un 7% en la Bolsa de Londres, aunque posteriormente lograron recuperar parte del terreno perdido.

Durante sus recientes declaraciones, Milei reiteró además la posición histórica argentina respecto a los habitantes de las islas, al señalar que constituyen "una población implantada en un territorio usurpado" y que, por tanto, no poseen un derecho legítimo a la autodeterminación.

La influencia de Trump en la disputa por las Malvinas

La controversia sobre la soberanía de las Malvinas está reconocida por una resolución de la ONU de 1965, que insta a Argentina y al Reino Unido a resolver el diferendo mediante negociaciones diplomáticas y a evitar acciones unilaterales.

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Hasta ahora, Estados Unidos ha mantenido una posición de relativa neutralidad. Si bien reconoce la administración británica de facto sobre el archipiélago, evita pronunciarse de manera explícita sobre la cuestión de la soberanía.

Estados Unidos ha mantenido una posición neutral, pero el presidente Donald Trump dijo que Washington podría cambiar su postura y defender la soberanía argentina del archipiélago frente al Reino Unido. Foto: X @JMilei

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Para el politólogo Tomás Múgica, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina, las declaraciones forman parte de una estrategia de presión política hacia el Reino Unido. Según explicó, el tema Malvinas le sirve a Trump para exigir mayores compromisos de Londres en asuntos como el financiamiento de la OTAN y la cooperación en Oriente Medio.

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Múgica advirtió además que las declaraciones del mandatario estadounidense suelen ser más contundentes en el plano retórico que en la práctica diplomática o militar.

Una visión diferente planteó Juan Battaleme, exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del gobierno de Milei, quien consideró que, ante un eventual conflicto, Estados Unidos terminaría involucrándose de alguna manera en la disputa.

El tema Malvinas le sirve a Trump para exigir mayores compromisos de Londres en asuntos como el financiamiento de la OTAN Foto: AP

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Una causa de fuerte sensibilidad en Argentina

Ambos países mantienen el reclamo territorial desde hace casi dos siglos y en 1982 protagonizaron una guerra de 74 días que terminó con la rendición de la dictadura militar argentina. El conflicto dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Más de cuatro décadas después, la cuestión continúa ocupando un lugar central en la identidad política y social argentina. La reivindicación incluso estuvo presente durante el Mundial de Fútbol de 2026, cuando jugadores de la selección argentina exhibieron una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" tras vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales del torneo.

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La nueva controversia, alimentada por el proyecto petrolero, las declaraciones de Trump y la respuesta de Milei, vuelve a poner en tensión una disputa que sigue siendo uno de los temas más sensibles en la relación entre Buenos Aires y Londres.

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