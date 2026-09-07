China fijó el lunes nuevas reglas judiciales para hacer frente a los abusos de la inteligencia artificial, entre ellas la creación de "deepfakes" y las voces clonadas, informó la agencia estatal Xinhua.

La medida, anunciada por el Tribunal Supremo chino, establece criterios para los litigios relacionados con la IA, un sector clave en el que Beijing compite con Estados Unidos.

Estas directrices "dejan claro que las personas no pueden utilizar la IA para crear o distribuir réplicas digitales reconocibles de otras personas sin su consentimiento, incluidos rostros y voces clonados", informó Xinhua.

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Entre los litigios figuran también "la discriminación de precios mediante algoritmos y la información falsa generada por IA", señaló la agencia.

En los últimos años, se han generalizado las tecnologías de IA que permiten a los usuarios crear fácilmente contenidos que reproducen de forma convincente el aspecto y la voz de personas reales.

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En este sentido, el presidente chino, Xi Jinping, pidió "reforzar la conciencia sobre los riesgos y garanticen que la IA sea segura y controlable".

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Según las nuevas normas, los proveedores de servicios podrán ser considerados legalmente responsables si no "actúan con rapidez" una vez que se les notifique que sus sistemas han generado contenidos que vulneran los derechos de otras personas, informó Xinhua.

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Las directrices ofrecen vías legales de recurso a "una persona cuyo rostro haya sido alterado digitalmente y utilizado para difundir acusaciones sexuales falsas y difamatorias", añadió la agencia.

Según el vicepresidente del Tribunal, Tao Kaiyuan, las directrices buscan "equilibrar el desarrollo y la seguridad", según la transcripción de una rueda de prensa celebrada el lunes y publicada en la página web del tribunal.

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