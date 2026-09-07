Vivir más es una enorme conquista. Sin embargo, también representa un cambio de reglas en la forma en que se planifica el retiro. Bajo este contexto, la XV edición del Foro Internacional de Pensiones adopta el concepto “FOREVER – Living longer changed the rules”, en línea con una conversación que ha evolucionado frente a una nueva realidad.

“Hoy la pregunta es mucho más grande. Vivimos más años y eso cambia no solamente cuánto tenemos que ahorrar, sino cuánto tiempo vamos a trabajar, cómo vamos a cuidar nuestra salud, cómo vamos a invertir y, finalmente, cómo queremos vivir una vida que puede ser mucho más larga que la de generaciones anteriores”, explicó Maribel Monterrubio, CEO de VITALIS en México.

Longevidad cambia las reglas del retiro en México. Foto: Cortesía

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La longevidad redefine el ahorro y el retiro

Este año, el Foro Internacional de Pensiones cumple quince años y cuenta con el patrocinio de Afore Azteca. Si bien la temática central se ha desarrollado alrededor de las pensiones, el ahorro y el retiro, la conversación se ha ampliado frente a la realidad actual.

De este modo, Afore Azteca reafirma su compromiso con la inclusión financiera, el desarrollo de soluciones previsionales accesibles y el impulso a debates fundamentales que fortalezcan la prosperidad económica de las familias y la sociedad mexicana a largo plazo.

La directora general de VITALIS agregó que, si se planea “vivir veinte o treinta años después de la edad de retiro tradicional, probablemente se trabaje más años y no necesariamente haciendo lo mismo durante toda la vida”, por lo que frente a estos cambios será necesario aprender, cambiar de actividad o reinventarse profesionalmente.

A la par, en la planeación del retiro, Monterrubio explicó que se deben considerar la salud, la autonomía y la calidad de vida.

Pese a ello, el cambio de mentalidad aún cuesta en la sociedad, la cual debe comprender que “la longevidad no empieza a los 60 o a los 65 años. Empieza mucho antes. Cómo ahorramos a los 30, cómo cuidamos nuestra salud a los 40 o qué decisiones profesionales tomamos a los 50 van definiendo cómo vamos a vivir después "destacó la CEO.

El reto para México, empresas y sistemas de salud

Como sociedad, el reto es enorme, ya que se deben sostener sistemas de salud, seguridad social y pensiones para una población que envejece y, al mismo tiempo, habrá proporcionalmente menos personas en edad de trabajar.

“En México el problema es todavía más complejo porque estamos envejeciendo sin haber resuelto temas como la informalidad, la baja cobertura previsional o la enorme desigualdad en la capacidad de ahorro”, resaltó Maribel Monterrubio.

Para las empresas, esto tampoco es un asunto lejano. Respecto a ello, la directora de VITALIS mencionó que “van a tener que pensar cómo retienen experiencia, cómo actualizan talento, cómo diseñan beneficios para vidas laborales más largas y cómo ayudan a que sus colaboradores lleguen mejor preparados financieramente al futuro”.

Además, ante este panorama resaltó que hay una enorme oportunidad de negocio, ya que una población que vive más consume diferente y necesita otras soluciones en salud, vivienda, servicios financieros, educación, tecnología y cuidado.

“Por eso la longevidad ya no debería ser solamente un tema de recursos humanos. Para un líder de negocio, es un tema de estrategia”, añadió.

El reto para México, empresas y sistemas de salud. Foto: Cortesía

El futuro del retiro se construye desde hoy

El futuro no debe arreglarse cuando llega; se debe construir mucho antes. Maribel Monterrubio mencionó que los niveles de informalidad en México no siempre se reflejan en los estados de cuenta ni en las proyecciones actuariales, aunque sí muestran una realidad: para muchas personas, el sistema de retiro sigue siendo la familia, lo que significa trasladar el problema a la siguiente generación.

Además, para las empresas y quienes toman decisiones públicas existe otra dificultad: muchas de las acciones importantes cuestan hoy, pero sus resultados se verán dentro de veinte o treinta años.

El Foro Internacional de Pensiones, en su XV edición, busca reunir voces de distintas disciplinas, con perspectivas internacionales y nacionales, para llevarlas a una conversación que, si bien tiene como eje las pensiones y el ahorro, también involucra regulación, salud física y mental, comportamiento, empresa, inversión y la forma en que cambian nuestras decisiones a medida que vivimos más años.

“Creo que esta conversación importa especialmente a empresarios y tomadores de decisión. Muchas de las consecuencias de la longevidad todavía parecen lejanas, pero las decisiones que las van a determinar ya se están tomando. Ese es el fondo de FOREVER: vivir más cambió las reglas, ahora nos toca cambiar con ellas”, concluyó Maribel Monterrubio.

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