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El Senador Bernie Sanders advirtió que las grandes compañías de Inteligencia Artificial han perdido control de su tecnología, que describió, como extremadamente peligrosa. La IA tiene grandes capacidades, pero también grandes riesgos. Hay quienes advierte que es necesario hacer una pausa en su desarrollo para asegurar su confiabilidad. Emilio "Pizu" Saldaña, analista de tecnologías para la información, nos habla al respecto.
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