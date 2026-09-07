Personal de la Armada de México rescató con vida a un pescador que permaneció ocho días a la deriva en una embarcación menor, aproximadamente a 481 kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca, luego de que se reportara el retraso en su arribo y se activara un operativo de búsqueda y rescate el pasado 31 de agosto.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina informó que, para localizarlo, desplegó una patrulla costera, una patrulla interceptora, una embarcación tipo Defender y aeronaves de patrulla marítima tipo Persuader y King Air, además de personal especializado en búsqueda y rescate marítimo.

Las unidades navales y aéreas realizaron diversos patrones de búsqueda en el área de interés durante varios días, hasta que el Buque ARM “Monte Albán” localizó la embarcación menor en la que se encontraba el pescador.

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Después de ubicarlo, la tripulación del buque realizó las maniobras correspondientes para recuperar al pescador y trasladarlo a bordo, donde recibió una valoración por parte de personal de Sanidad Naval.

La revisión médica determinó que su estado de salud era estable y que únicamente presentaba deshidratación, por lo que recibió la atención médica correspondiente.

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El rescate se realizó mediante el nuevo concepto operacional de la Armada de México, que permite ampliar el alcance de sus capacidades de vigilancia y detección más allá de la Zona Económica Exclusiva.

Este esquema se implementa en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es salvaguardar la vida humana en el mar.

dmrr