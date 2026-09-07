Partidos políticos reaccionaron al inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 en la Ciudad de México.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, solicitó a las autoridades electorales velar por la independencia, autonomía y la legalidad de los procesos electorales del 2027.

“Vemos con gran preocupación que el Instituto Electoral, que debería enorgullecernos, está en crisis no solo en la Ciudad, sino a nivel federal también”, expuso.

Afirmó que la imparcialidad está en duda, pues existe una falla democrática “y estamos muy lejos de alcanzar la dignidad de este Instituto”.

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Ante las y los consejeros del IECM, Luisa Gutiérrez, recriminó la forma en que se realizó la asignación de diputaciones, donde para confirmar la Tercera Legislatura del Congreso local, siete candidatos ganadores por mayoría relativa presentaron escritos solicitando ser contabilizados dentro de las bancadas del Partido Verde y no de Morena.

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“El Instituto aceptó esos escritos y al reducirse artificialmente el número de triunfos de mayoría atribuidos a Morena, por el partido milagrosamente pasó de dos a nueve plurinominales”, recriminó.

El PRD Ciudad de México sostuvo que no puede haber piso parejo si no existen las mismas condiciones para competir. Precisaron que las prerrogativas de los partidos políticos no son un privilegio ni una concesión, sino un derecho establecido en la ley y constituyen recursos indispensables para mantener sus estructuras, realizar actividades políticas y prepararse para participar en el proceso electoral.

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El PRD Ciudad de México exige al Instituto Electoral actuar con legalidad, imparcialidad, certeza y máxima diligencia; resolver cualquier trámite pendiente y garantizar la entrega inmediata, completa y verificable de las ministraciones que correspondan. Solicitamos que el Consejo General informe públicamente el estado de las prerrogativas de cada partido, las fechas de entrega y, en su caso, las causas jurídicas o administrativas de cualquier demora”, expusieron.

Advirtieron que lo que está en juego ya no es únicamente un asunto del PRD, y que con su actuar el IECM está poniendo en riesgo toda la elección.

Somos CDMX, a través de su representante titular ante el IECM, Fernando Belaunzarán, anticipó que en 2027 las y los ciudadanos encabezarán una “insurrección pacífica en las urnas” para manifestar su rechazo a la vieja política y a las prácticas de corrupción y simulación.

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“El voto sigue siendo poderoso y el 6 de junio de 2027 habrá una insurrección cívica y pacífica. Con valentía los capitalinos dejarán constancia de su inconformidad y votarán por la alternativa”, aseveró.

Asimismo, exigió que el proceso electoral local 2026-2027 se desarrolle con garantías de equidad, voto libre y neutralidad gubernamental, y alertó sobre el uso electoral de programas sociales y las campañas anticipadas.

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“Prohibir la entrada de teléfonos celulares a las casillas protegería el voto libre y secreto. Vamos también a insistir en ello, aunque prevemos resistencias alegando intromisiones al ámbito personal”, sostuvo.

dmrr