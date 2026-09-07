La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en Toluca, donde presentará los resultados de la administración estatal en la primera mitad de su sexenio.

La agenda contempla que Gómez Álvarez acuda primero ante la 62 Legislatura del Estado de México para entregar personalmente el documento. Posteriormente, ofrecerá un mensaje dirigido a la población mexiquense.

El informe abordará los avances en bienestar, seguridad, desarrollo económico, obra pública, combate a la corrupción y a la pobreza, así como en educación, salud y turismo.

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Entre los temas también estará la coordinación con el gobierno federal, particularmente las acciones relacionadas con el Plan Oriente y el IMSS-Bienestar en territorio mexiquense.

El balance incluirá además las diferencias entre las necesidades de las distintas regiones del Estado de México y los avances reportados durante el tercer año de gobierno.

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Seis días antes, el 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene prevista una visita al Estado de México para presentar su Segundo Informe de Gobierno regional. La sede aún está por definirse.

Como parte de la rendición de cuentas, Delfina Gómez también realizará informes regionales en distintos municipios del Estado de México, con el objetivo de presentar los avances de su administración.

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