Tras años de preparación y trabajo constante, Antonio Campos, hijo del legendario portero mexicano Jorge Campos, cumplió el sueño de debutar como profesional al disputar sus primeros minutos con el Inter Toronto en el empate frente al Forge FC dentro de la Liga Canadiense.

El guardameta, que arrancó como titular, fue una de las figuras de su equipo al intervenir en varias ocasiones para evitar la derrota y asegurar un valioso punto. Sus actuaciones de inmediato generaron comparaciones en redes sociales, donde los aficionados destacaron el parecido de su estilo con el de su padre, especialmente por sus reflejos, personalidad y capacidad de reacción bajo los tres postes.

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Antonio contó con el respaldo de Jorge Campos desde las gradas. Al finalizar el encuentro, la leyenda del futbol mexicano bajó al terreno de juego para felicitar a su hijo por un debut que representó un momento inolvidable para toda la familia.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el homenaje que el joven arquero rindió a su padre. En imágenes compartidas en redes sociales, se aprecia que saltó al campo con unos guantes muy especiales: además de su característico color amarillo, uno de los más identificados con Jorge Campos durante su carrera, incluían su firma y la silueta del histórico guardameta mexicano.

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El gesto no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes aplaudieron la manera en la que Antonio llevó consigo el legado familiar en una fecha tan significativa, demostrando el orgullo que siente por la trayectoria de una de las máximas leyendas del futbol mexicano.