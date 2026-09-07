Cada 7 de septiembre una canción de Mecano vuelve a aparecer entre publicaciones, recuerdos y listas de reproducción. La fecha no fue elegida únicamente porque funcionara bien dentro de una letra, pues detrás de ella hubo una relación que comenzó en 1981 y que, incluso después de terminar, conservó su propio aniversario.

“El 7 de septiembre”, escrita por Nacho Cano e interpretada por Ana Torroja, cuenta la historia de dos personas que ya no son pareja, pero siguen encontrándose una vez al año para recordar aquello que compartieron.

La mujer detrás de la canción es la escritora Coloma Fernández Armero, quien mantuvo una relación de aproximadamente ocho años con Cano y también inspiró otro de los temas más conocidos de Mecano: “La fuerza del destino”.

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De alguna manera, ambas canciones terminaron contando dos extremos de una misma historia, una habla del encuentro y el enamoramiento; la otra, de lo que sobrevivió después de la ruptura.

La canción parte de una pareja que terminó su relación continúa celebrando la fecha en la que comenzó.

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Por eso, más que una canción sobre intentar regresar con una expareja, la letra habla de ese momento en el que una relación ya no existe como antes, pero tampoco ha desaparecido completamente de la vida de quienes la protagonizaron.

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Los personajes vuelven a la misma mesa y se encuentran frente a una duda que resume la nueva distancia entre ellos: ya no saben si deben saludarse como amigos o todavía queda suficiente intimidad para hacerlo como la pareja que alguna vez fueron.

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La letra imagina cómo ambos envejecerán y seguirán buscándose con la mirada para descubrir si todavía permanece algo de aquel sentimiento.

La historia terminó, reconoce la propia canción, pero el afecto no necesariamente desapareció con ella.

La historia comenzó el 7 de septiembre de 1981, cuando Nacho Cano conoció a Coloma Fernández Armero en el Golden Village, un local de Madrid frecuentado durante aquellos años por jóvenes vinculados con la efervescencia cultural de la ciudad.

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Ella tenía 19 años y había acudido acompañada de una amiga. El compositor se acercó y aquel primer encuentro terminó convirtiéndose en una relación que acompañó, prácticamente en paralelo, el ascenso de Mecano.

El romance incluso quedó registrado antes en otra canción. “La fuerza del destino”, incluida en “Descanso dominical”, recuperó episodios de sus primeros encuentros. Después de conocerse llegaron citas en lugares tan distintos como un Burger King y un concierto de Ramones antes de comenzar formalmente su relación.

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La relación entre Nacho Cano y Coloma Fernández Armero se prolongó durante aproximadamente ocho años y terminó en 1989.

Después de la ruptura decidieron conservar el 7 de septiembre como una fecha especial y comenzaron a reunirse ese día. Coloma ha contado que, tras haberse separado en diciembre, al llegar el siguiente aniversario ambos fueron a comer a La Parra, un restaurante de Madrid que le gustaba a Cano.

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Aquella primera reunión estuvo marcada por la cautela. Ya no eran novios y ambos intentaban mantener distancia frente a una historia que todavía estaba demasiado reciente.

La costumbre continuó durante años y terminó proporcionando a Cano la historia que necesitaba para escribir “El 7 de septiembre”: dos exparejas sentadas nuevamente frente a frente, celebrando una fecha que técnicamente ya no les pertenecía como pareja.

La escritora ha explicado que el tema apareció cuando ya había pasado tiempo desde la separación y que no esperaba que Nacho volviera a convertir su historia en una canción.

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En entrevistas posteriores recordó haberla escuchado inesperadamente en lugares como un aeropuerto de Nueva York o al entrar a un hotel, algo que entonces la enfrentaba nuevamente con la despedida de quien consideraba su primer gran amor.

Con los años, su percepción cambió y pudo mirar aquella etapa con mayor distancia.

“El 7 de septiembre” apareció en “Aidalai”, álbum publicado por Mecano en 1991 y último disco de estudio de la agrupación española.

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