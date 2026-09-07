La segunda temporada de “La Granja VIP” no necesitó esperar varios días para comenzar a mover sus primeras piezas. Apenas los participantes terminaron de instalarse, ya había cuentas pendientes, privilegios repartidos, famosos enviados al granero y hasta una primera nominada.

El reality arrancó este domingo 6 de septiembre con un elenco que mezcla figuras de la televisión, la música, las redes sociales, el deporte y, sobre todo, varios participantes que ya conocen bien las reglas de la telerrealidad.

Niurka Marcos, Manelyk González, Ivonne Montero, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Carlos Trejo, Kunno, Pimpinela Escarlata y Fernando Lozada fueron algunos de los nombres que cruzaron las puertas de la granja para comenzar una convivencia en la que no todos llegaron como desconocidos.

Así fue el reencuentro de Niurka y Manelyk

Una de las primeras tensiones de la noche llegó con el encuentro entre Niurka Marcos y Manelyk González.

Cuando Manelyk ingresó a las instalaciones y comenzó a saludar a sus compañeros, Niurka se alejó rumbo al baño. La exparticipante de “Acapulco Shore” se dio cuenta y no dejó pasar el momento.

“Ya pasó un año y medio y no me superas, ay bebé patética”, lanzó mientras Niurka se retiraba.

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El intercambio dejó sobre la mesa una de las dinámicas que podría crecer conforme avance el programa, pero no fue la única relación previa que llamó la atención durante el estreno.

Niurka también volvió a encontrarse con Ivonne Montero, con quien tuvo diferencias durante su paso por “La Casa de los Famosos 2”. Esta vez, sin embargo, el primer contacto tomó otro camino.

Ambas comenzaron con un saludo breve y terminaron abrazándose frente a sus compañeros, pese a los desencuentros que arrastraban desde aquel reality.

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Manelyk arranca con ventaja

El público también comenzó a modificar el juego desde la primera noche pues Manelyk González resultó la granjera con mayor apoyo y obtuvo uno de los beneficios más importantes del estreno: inmunidad y el derecho de comenzar la cadena que definiría parte de la dinámica entre sus compañeros.

Pimpinela Escarlata, Mario “Mono” Osuna, Ivonne Montero y Manelyk González fueron los cuatro participantes que recibieron más votos y, como parte de su privilegio, tuvieron que elegir quiénes comenzarían la competencia como peones.

Los elegidos fueron Pascal Nadaud, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Fernando Lozada y Daniela Alexis “La Bebeshita”, quienes pasarán su primera semana enfrentándose a una versión menos cómoda de la vida dentro del reality.

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Ser peón no significa estar nominado, pero sí asumir una mayor carga en las labores de la granja. Los cuatro deberán involucrarse directamente en actividades como el cuidado de los animales, además de dormir en camas de paja y bañarse con agua fría a la intemperie.

¿Quién fue la primera nominada de La Granja VIP 2?

María Karunna, integrante de Caló, se convirtió en la primera nominada de “La Granja VIP 2” luego de una decisión de Ivonne Montero.

La actriz optó por salvar a Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos, lo que dejó a Karunna como la primera concursante colocada en la lista de nominación de esta temporada.

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Su nombre es apenas el primero de una placa que irá tomando forma conforme avance la semana y se realicen las distintas dinámicas de nominación, salvación y traición.

La decisión inauguró formalmente una competencia que durante las próximas semanas obligará a los participantes a combinar el trabajo dentro de la granja con alianzas, pruebas y estrategias para evitar la eliminación.

Así funcionará La Granja VIP 2

A diferencia de un reality de encierro tradicional, en “La Granja VIP” la convivencia está acompañada por labores propias de una granja y una estructura semanal que va modificando la posición de los concursantes.

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Los lunes se elegirá al Capataz, quien tendrá inmunidad, responsabilidades y autoridad dentro de la granja. Los martes comenzará el camino hacia la nominación con un enfrentamiento elegido por el Capataz, mientras que los miércoles los propios participantes emitirán votos contra uno de sus compañeros.

Los jueves se realizará la Asamblea, donde habrá oportunidad de modificar la lista de nominados, y el viernes llegará la llamada “Traición”, dinámica que permitirá salvar a una persona a cambio de colocar a otra en riesgo. El ciclo terminará los domingos con la gala de eliminación y la intervención del público para intentar mantener a sus favoritos.

El formato, además, obliga a algunos concursantes a convertirse en peones y dormir en el granero, alejados de varias de las comodidades de la casa principal.

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